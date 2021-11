Inter, furto ingente in casa di Arturo Vidal

28-11-2021 11:54

C’è anche il centrocampista dell’Inter e della nazionale cilena Arturo Vidal tra le vittime dei ladri che hanno preso di mira le abitazioni del Comasco. La sera del derby Milan-Inter, lo scorso 7 novembre, degli sconosciuti sono entrati nella villa di Vidal al Villaggio del Sole, sulla collina residenziale di San Fermo, alle porte di Como, mentre Il calciatore si trovava a San Siro.

Pare che i ladri abbiano agito esattamente nella fascia tra le 20 e 45 e le 21 e 15, mentre si disputava il derby della Madonnina, e hanno tentato di portar via la Ferrari 448 Spider che Vidal ha nel cortile oltre ad altre auto, ma non riuscendovi hanno optato per un fuoristrada Mercedes. Hanno anche rotto i vetri dell’abitazione e l’hanno messa a soqquadro portando via anche ori e gioielli. Il bottino sarebbe particolarmente ingente.

