Inter: girone di ferro in Champions, ma ricordi speciali per i tifosi

25-08-2022 19:44

Tra i momenti più attesi dell’inizio di stagione, il sorteggio dei gironi di Champions League di quest’anno ha visto l’Inter partire da una temutissima terza fascia e il pronostico di un girone di ferro non viene smentito, anzi. L’urna di Istanbul, manda i nerazzurri nel Gruppo C e le avversarie sono tra le peggiori che si potessero pescare, scatenando i commenti dei tifosi sui social.

Champions League, sorteggio da incubo per l’Inter

Il Gruppo dell’undici di Simone Inzaghi ospita, infatti, come testa di serie la corazzata Bayern Monaco. La seconda casella è, invece, occupata dal Barcellona. L’unica nota lieta arriva dalla quarta pescata, con l’arrivo dei cechi del Viktoria Plzen. Un sorteggio tutto da incubo per i nerazzurri e, sui social, i tifosi non mancano di commentare. C’è chi rivela una piccola speranza e scrive: “Dopo il derby speriamo almeno di beccare alla prima giornata di Champions il Viktoria!” e chi ricorda l’anno del successo in Champions e commenta: “Ricordatevi che siamo stati l’incubo sia del Bayern Monaco che del Barcellona nella Coppa Campioni del 2010 ...”.

Champions League, i tifosi non si danno per vinti

Non manca chi scherza: “Rifanno i sorteggi Champions anche stavolta. Nella ripetizione all’Inter capiterà il Brasile del ‘70“, “Temo che questa volta il sorteggio non sarà ripetuto”. Un altro tifoso non disdegna completamente il sorteggio: “Rendiamo sempre meglio sotto pressione. E poi non c’è nulla da perdere se esci con un girone così” qualcuno ci crede: “Solita “fortuna” ma se giochiamo da Inter con il Barcellona di questi tempi ce la si può giocare” e un altro tifoso prova a ribaltare il punto di vista: “Preferisco pensare che siano preoccupati gli altri. E lo sono sicuramente”.