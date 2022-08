25-08-2022 19:39

Dinamo Zagabria, Salisburgo ma soprattutto Chelsea. Questo il destino del Milan dall’urna di Istanbul dove sono stati sorteggiati i gironi della Champions League. Prima fase che sarà compressa, al pari dei campionati, per lasciare poi spazio ai Mondiali in Qatar. Insomma non facile ma nemmeno difficilissimo per i rossoneri che erano forti della prima fascia da campioni d’Italia in carica. Sui social è già la partita di Leao conteso proprio dai Blues sul mercato.

Milan contro Dinamo Zagabria, Chelsea e Salisburgo

Può essere soddisfatto, dopo i sorteggi di Champions League, il Milan che può temere solo il Chelsea, abordabili le sfide con Salisburgo e Dinamo Zagabria nel gruppo E. La fase a gironi prenderà il via il 6/7 settembre. La 2ª giornata è in programma il 13/14 settembre, la 3ª il 4/5 ottobre, la 4ª il 11/12 ottobre, la 5ª il 25/26 ottobre e l’ultima il 1/2 novembre. Come gli anni scorsi le prime due di ogni girone si qualificheranno agli ottavi, le terze andranno al playoff di Europa League e le quarte saranno eliminate dai tornei continentali.

Tifosi Milan in coro: “Passare agli ottavi è un obbligo”

La presenza del Chelsea, campione due anni fa, ma anche due avversarie abbordabilissime per quello che è l’obiettivo primario: passare il turno. Mette di buonumore tutti i tifosi rossoneri che già traguardano gli ottavi di finale, anzi, con questo sorteggio è quasi un obbligo per molti di loro. “Non ci poteva andare meglio, sappiamo quanto e forte il Chelsea ma ricordiamoci noi siamo il Milan” scrive uno, “abbiamo il dovere di battere nei doppi confronti il Salisburgo e la Dinamo Zagabria e fare bella figura con il Chelsea” aggiunge un altro. Altri la mettono sotto un’altra lettura: “Se non passiamo stavolta dobbiamo andare a nasconderci”.

Milan-Chelsea con l’incognita di mercato Leao

Come già riportato in giornata tra i tanti top club che stanno osservando da vicino Rafael Leao c’è il Chelsea che starebbe progettando il grande colpo. I Blues sarebbero pronti ad una super proposta per provare a convincere il Milan a trattare la cessione dell’ex Lilla. Si parla di un’offerta di 120 milioni di euro.

Milan, sui social sfottò all’Inter per il girone di ferro

Non sarebbe derby se i tifosi del Milan non dedicassero un pensiero all’urna poco benevola nei confronti dell’Inter che ha beccato in un sol colpo Barcellona e Bayern Monaco, oltre il Viktoria Plzen. Un girone di ferro che mette in grosso dubbio il passaggio del turno dei cugini nerazzurri. Questo ovviamente scatena molta ironia specie con l’immagine di Javier Zanetti, che appena vista l’accoppiata Barca-Bayern è rimasto di sasso. Il fermo immagine del vicepresidente dell’Inter sta diventando virale.