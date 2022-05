Inter, Gosens e il bilancio stagionale: "Voglio dimostrare quanto valgo"

L’esterno sinistro tedesco dell’Inter Robin Gosens ha concluso i primi sei mesi con la maglia nerazzurra. Arrivato da infortunato, ha fatto molta fatica a trovare spazio, sia a causa del lento recupero dal problema fisico sia per via della straordinaria forma di Ivan Perisic, l’uomo che l’ex Atalanta era chiamato a sostituire.

Queste le sue parole, affidate ai social, sul suo primo periodo ad Appiano Gentile:

“Recuperare da un infortunio così serio è stata una sfida enorme, è terminata la stagione più difficile della mia carriera. Sono però molto orgoglioso di essere arrivato all’Inter, che in un periodo molto buio mi ha regalato il primo trofeo della carriera. Sono cresciuto in questo nuovo ambiente, anche se non ho potuto giocare molto. Voglio dimostrare quanto valgo nella prossima stagione, voglio farmi trovare pronto. Grazie a tutti per il supporto”.