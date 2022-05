Inter, i dettagli dopo l'incontro tra Marotta e l'avvocato di Lukaku

31-05-2022 19:57

Per parlare del futuro di Lukaku all’Inter, Marotta ha incontrato l’avvocato Ledure questa mattina alle 10 nel centro di Milano. Un inizio utile, ma di un percorso ancora tutto in salita.

Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, dall’incontro è emerso che “in termini di ingaggio non ci sarebbero problemi, anche se questo per il belga vorrebbe dire tornare a guadagnare quanto faceva fino allo scorso anno con l’Inter”. Per di più, entro metà giugno, lo stesso Ledure avrà un incontro con la nuova dirigenza del Chelsea per capire la fattibilità dell’operazione. E probabilmente la soluzione più conveniente per tutti sarà quella del prestito, a fronte di un prezzo di acquisto di 115 milioni fissato solo 10 mesi fa.