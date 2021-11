Inter, i tifosi scaricano Perisic e scelgono l'erede: “E’ fortissimo”

16-11-2021 13:24

Nell’agenda di Giuseppe Marotta c’è un profilo caldissimo. Si tratta di Filip Kostić, l’esterno d’attacco dell’Eintracht Francoforte che nei piani dell’Inter dovrà raccogliere l’eredità di Ivan Perisic. Un nome già noto alle cronache di mercato italiane (in estate fu vicinissimo alla Lazio) ma soprattutto parecchio gradito alla tifoseria nerazzurra, che sui social commenta con entusiasmo le voci che lo danno come promesso sposo interista.

Inter, Kostić sarà il dopo Perisic

Kostić, 29 anni, è balzato in cima alla lista dei pensieri dell’Inter da quando Persic ha comunicato al club l’intenzione di non rinnovare il contratto in scadenza il prossimo giugno. Marotta lo considera infatti l’erede ideale del croato, con cui condivide la capacità di “arare” la fascia sinistra abbinando ottime doti tecniche a una resistenza fisica utile anche in fase di copertura. L’esterno serbo, che nei giorni scorsi è entrato nella scuderia dell’agente Lucci, ha inoltre il contratto in scadenza nel 2023 e quindi l’Eintracht potrebbe accontentarsi una cifra abbordabile per cederlo: circa 8-10 milioni di euro più bonus.

Da settimane l’Inter ha messo in pista l’affare per la prossima estate, raggiungendo l’intesa con il giocatore sulla base di un contratto da circa 2,5 milioni di euro netti a stagione, ma il matrimonio potrebbe essere anticipato a gennaio nel caso in cui si trovasse un acquirente per Perisic durante la sessione di mercato invernale. Un’ipotesi che sembra parecchio gradita alla tifoseria nerazzurra sui social.

I tifosi approvano l’obiettivo di mercato

Sul web infatti il nome di Kostić riscuote tantissimi consensi tra i fan interisti. C’è scrive: “Sostituto ideale di Perisic… speriamo sia vero”. Oppure: “E’ un gran bel giocatore che si adatterebbe bene al modulo di Inzaghi”. E ancora: “Kostić non ruba l’occhio ma è un giocatore molto solido, da prendere assolutamente”. Qualcuno è ancora più netto e si sbilancia totalmente sul valore del serbo: “Lo seguo spesso in Bundeslinga, è davvero fortissimo”.

E Perisic? Il popolo nerazzurro dei social non sembra soffrire più di tanto l’idea di separarsi dal croato. Anzi: “Se esce Perisic e entra Kostić ci va di lusso” è il parere di un utente. Un altro, infine, osserva: “Per chi dice Perisic non va ceduto, ricordo che va a scadenza, prende 7 milioni netti e va per i 33 anni. Kostic è un bel giocatore, magari ce casca”.

SPORTEVAI