Inter, il monito di Antonio Conte per il ritorno di Coppa Italia

Dopo aver battuto venerdì per 2-0 la Fiorentina fuori casa in campionato, l’ Inter gioca domani all’ Allianz Stadium la semifinale di ritorno di Coppa Italia contro la Juventus dopo aver perso quella di andata a San Siro per 2-1 la settimana scorsa, partita decisa da una doppietta di Cristiano Ronaldo dopo il vantaggio interista di Lautaro Martinez .

Ai microfoni di Rai Sport il tecnico nerazzurro Antonio Conte ha parlato per prima cosa proprio della partita del Meazza lanciando un avvertimento ai suoi calciatori: “Dobbiamo giocare con voglia e determinazione e cercare di essere perfetti. Per battere la Juve devi fare una partita che deve sfiorare la perfezione. La Juventus è molto forte e non ha bisogno di certi regali, come quelli concessi all’andata. Dovremo essere più bravi. Ho fatto il professionista, so che certi errori possono capitare”.

Conte ha poi parlato dell’approccio che dovranno avere i suoi calciatori all’entrata in campo e che cosa si aspetta da loro: “Chi indossa questa maglia ha l’obbligo principale di rendere orgogliosi , a prescindere dalla vittoria. Questa deve essere sempre la missione. In campo mi aspetto la voglia di condurre il gioco e fare la partita, cercando sempre il gol”.

Dopo l’ultima partita del girone di Champions League del 9 dicembre pareggiata 0-0 in casa contro lo Shakhtar Donetsk l’Inter è uscita non solo dalla più importante competizione europea per club ma anche dall’ Europa League , per cui la Coppa Italia, insieme al campionato, è uno dei due obiettivi stagionali rimasti a Conte e alla sua squadra.

OMNISPORT | 08-02-2021 20:54