Inter, il piano-B di Simone Inzaghi scatena i tifosi sui social

Un pari sofferto con la Sampdoria, una sconfitta interna in Champions – sia pur col Real Madrid – ed è già allarme in casa Inter. Il Corriere della sera sottolinea come ci sia tanto gioco ma pochi gol e ora Inzaghi pensa di correre ai ripari con il piano-B, ovvero lanciando in attacco la coppia Correa-Martinez. Dzeko è stata la migliore soluzione possibile sul mercato, ma non è mai stato un vero bomber: negli ultimi 10 anni una sola volta oltre i 16 gol in campionato.

I tifosi dell’Inter hanno già perso fiducia in Dzeko

L’ex bomber della Roma era partito bene, con un gol alla prima giornata ma poi è andato calando. Zero reti in tre partite e rendimento deludente. Sui social i tifosi sono pessimisti: “Chi ha visto Dzeko nella stagione scorsa ha capito che la parabola è discendente. E’ stato un ottimo giocatore ma attualmente non c’è paragone con Lukaku” o anche: “Secondo me Milito vale Dzeko. Il Milito di oggi che non gioca da anni intendo” oppure: “È un giocatore avanti con gli anni,che non può essere sempre utilizzato e non ha lo strapotere fisico del belga!”.

C’è chi non accetta le critiche: “Comunque 9 gol in 3 partite di campionato eh… Certo, prima c’era Lukaku ora i gol vanno distribuiti, ma non è che c’è tutta questa difficoltà nel farli” o anche: “Dzeko miglior soluzione, non c’era nessun altro attaccante disponibile sul mercato” oppure: “9 gol in 4 partite, ma alla 4 partita giocata è allarme gol per l’Inter. Fate tenerezza” e ancora: “Ma come pochi gol? Il miglior attacco in serie A insieme a Roma e Lazio”. Infine la chiosa: “Dai ragazzi, è palese. Miglior attacco perché abbiamo fatto 4 gol in campionato alla prima. Già alla seconda abbiamo fatto dei gol su dei casi. Secondo me quest’Inter se dovesse riprendere Sanchez può giocare benissimo 3421, modulo migliore per la difesa a 3”.

SPORTEVAI | 17-09-2021 09:13