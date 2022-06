Inter, il PSG non molla la presa su Skriniar: pronta la mega offerta

18-06-2022 10:49

Milan Skriniar è uno dei giocatori che, purtroppo, vedendola con gli occhi del tifosi nerazzurri potrebbe presto lasciare Milano con destinazione Parigi. L’interesse del PSG è noto e per ora i nerazzurri hanno rifiutato una offerta da 50 milioni.

Psg, proposto ingaggio da record per Skriniar

Il PSG è pronto a fare di tutto per accaparrarsi lo slovacco. Skriniar è entrato da settimane nel mirino del club francese e l’Inter sta in qualche modo cercando di difendersi e non cedere alle avances. I francesi sarebbero, dalla loro, pronti a proporre un ingaggio da record: contratto da cinque anni a 7,7 milioni a stagione, una cifra che supera di gran lungo quanto percepisce ora.

Skriniar, per ora l’Inter dice no al PSG

Per il momento la dirigenza nerazzurra ha detto no alla prima offerta da 50 milioni, una cifra ritenuta insufficiente. È probabile se non quasi certo che il PSG possa presto preparare una offerta al rilancio. Secondo Gazzetta dello Sport, i francesi potrebbero arrivare fino a 70 milioni. Una cifra non da poco e che potrebbe convincere i nerazzurri a privarsi di una pedina importante.

Skriniar, per il momento situazione in stallo

Attualmente però la situazione è ferma. Il PSG deve ancora trovare il nuovo allenatore e questo ora come ora è l’obiettivo primario. Nella lista della necessità ci sono però vari nomi anche per il ruolo di difensore centrale e tra questi c’è appunto Skriniar che sembra, per esperienza e qualità il giocatore perfetto. Per Inzaghi e non solo per lui è però uno dei pochi davvero incedibile ma se dovesse arrivare la mega offerta le cose cambierebbero..

