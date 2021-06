Inter, il sacrificio di Lukaku non spaventa i tifosi

Nei prossimi giorni, malgrado il dispiacere dei tifosi, il mercato in uscita dell’Inter dovrebbe vedere concretizzarsi la trattativa che porterà Achraf Hakimi a vestire i colori del Paris Saint Germain. Un sacrificio tanto doloroso quanto necessario per dare ossigeno alle casse dei campioni d’Italia. L’approdo dell’ex Real Madrid in Francia dovrebbe, infatti, portare ai nerazzurri circa 70 milioni di Euro, così da poter finalmente dare il via alle trattative per regalare i primi colpi in entrata al nuovo tecnico, Simone Inzaghi.

Inter, Lukaku offerto al Real Madrid

Ma, se il passaggio del laterale marocchino ex Real Madrid in Francia con altissime probabilità si farà, dalla Spagna arrivano indiscrezioni in merito a una trattativa che avrebbe potuto nascere ben prima dell’inizio di Euro 2020, ma che alla fine resterà solo una prospettiva da horror per i tifosi nerazzurri, con un sacrificio davvero di peso. Infatti, secondo quando riportato da diariomadridista, l’Inter avrebbe addirittura pensato di rinunciare al suo leader, Romelu Lukaku, offrendolo al Real Madrid. Proposta poi non concretizzata per la voglia delle Merengues di provare ad andare all-in su Kylian Mbappé o Erling Haaland.

Lukaku al Real Madrid, i tifosi non ci credono

E se, a oggi, l’eventualità di veder Lukaku salutare l’Inter sembra alquanto improbabile con il giocatore che ha dichiarato di voler restare, per i tifosi nerazzurri anche l’indiscrezione dalla Spagna non sembra poter avere il ben che minino fondo di verità. Un supporter nerazzurro ci ride su: “se AHAHAH come no” e un altro immagina ironicamente e polemicamente una squadra totalmente smantellata: “Quindi andiamo dritti con la primavera a giocarci il prossimo campionato? Hakimi, Lautaro, Perisic, Sanchez ora pure Lukaku… Tutte le squadre indebitate continuano a fare acquisti mentre l’Inter deve sempre smobilitare tutto secondo voi…”. Un tifoso se la prende con la dirigenza: “Se è vero i dirigenti interisti fanno schifo” e un altro ammette: “Oggi nessuno e intoccabile“.

Diversi poi i commenti che riprendono la notizia rimbalzata dalla Spagna in settimana su un possibile scambio tra Barcellona e Inter con, tra gli altri, coinvolti Bastoni e Jordi Alba: “Sempre dalla Spagna, loro che dicevano che l’Inter si voleva sedere per scambiare Alba con Bastoni. Gli spagnoli sono un pò dei clown” e ancora: “Verissimo, l’altro giorno avevamo offerto uno tra Brozovic, Bastoni e Lautaro al Barca per Jordi Alba. Al mondo gli unici giornalisti sportivi più ridicoli di quelli italiani sono gli spagnoli”. E in molti tuonano: “Lukaku è incedibile insieme a Bastoni e Barella” e ancora: “Basta dare ste fake news. Ha detto che rimane punto e basta“.

SPORTEVAI | 26-06-2021 19:12