Inter, il saluto di D'Ambrosio e il tributo commosso del web nerazzurro

Pioggia di commenti dei tifosi interisti all'addio social del difensore, giunto a scadenza di contratto: si uniscono anche i compagni e il presidente Zhang

29-06-2023 21:44

Nove anni e mezzo, 284 presenze, 21 gol, 20 assist e 5 trofei dopo: Danilo D’Ambrosio ha detto addio all’Inter con una commovente lettera a quella che è stata non soltanto la sua “sede” di lavoro, ma anche e soprattutto la sua squadra del cuore. “Avrei voluto terminare la mia carriera nella squadra per la quale tifo da sempre (ora lo posso dire…) ma ciò non è stato possibile, peccato. Inter per me significa famiglia. Famiglia come quella che io e mia moglie abbiamo scelto di creare proprio qui, nel posto in cui siamo cresciuti, amando questa maglia e vivendone gioie e dolori”.

D’Ambrosio saluta l’Inter

Giunto a scadenza di contratto, il 34enne nato a Napoli ha salutato, via Instagram, la squadra nerazzurra. “Famiglia come quella composta da tutti i membri dell’Inter con cui giorno dopo giorno abbiamo lavorato per portare la squadra dove merita: sono certo che continueranno in questa direzione”, ha spiegato il difensore che in passato aveva militato con Torino, Juve Stabia e Potenza. “E’ stato un viaggio di amore, passione, dedizione, coraggio e umiltà. Sempre e solo per il bene dell’Inter. Un viaggio tanto emozionante per me e la mia famiglia: sono certo che sarà un pezzo della nostra vita che ci porteremo per sempre nel nostro cuore”.

D’Ambrosio, il saluto di Zhang e dei compagni

Un addio che non è certo passato inosservato, sia tra i tifosi che tra i compagni. Il post dei saluti di Danilo D’Ambrosio ha innescato una serie di commenti e di saluti con ringraziamenti dei suoi compagni ed ex compagni. Da Bellanova, a Calhanoglu, passando per Keita, Dumfries, Asllani, Bonazzoli. Anche il presidente Steven Zhang ha voluto salutare il terzino, con una story pubblicata su Instagram: “Grazie Dani, ti voglio bene, Uno di noi sempre”.

Il tributo dei tifosi a D’Ambrosio

Ma sono in particolare i tifosi ad aver tributato l’ultimo omaggio ad un giocatore che non si è mai risparmiato, andando spesso oltre le sue stesse possibilità. Come riassume bene Matteo: “Grande uomo e grande professionista. Per me potevi restare ancora quanto volevi. Il tuo: ” qua non si lascia indietro nessuno ” bastava e avanzava come biglietto da visita. Ciao grande”. E Tony aggiunge: “Non è stato giusto non dargli la possibilità di finire la carriera all’ Inter”. Mentre Sadok fa notare un dato importante: “Grande professionista con un discreto bottino di reti per un difensore italiano”.

D’Ambrosio, l’ultimo applauso del web

Anche Davide si unisce al saluto: “Giocatore affidabile e grande professionista che ha sempre dato il massimo! Grazie DD33!”. Così come Carmelo: “Un onore , non un top di giocatore , ma un professionista come pochi , umile , mai una parola fuori logo , ma sempre e solo per i colori”. Anche Federico non può che applaudire: “Grande esempio di carattere e umiltà, fedele alla maglia nonostante le difficoltà, in silenzio quando veniva messo ingiustamente in panchina da allenatori incapaci. Un signore, un Uomo vero”. E Luca conclude: “E noi salutiamo un’ottima persona è un giocatore spesso decisivo”.