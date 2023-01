Inter, il tecnico del Psg dà per fatto l'arrivo di Skriniar

21-01-2023 17:32

Psg e Skriniar mai così vicini. A confermarlo è stato il tecnico dei francesi Christophe Galtier, che in conferenza stampa ha parlato così del futuro del difensore dell’Inter: “Ho letto le notizie che sono uscite ma non posso dirvi se Skriniar arriverà quest’inverno o la prossima estate, non posso dirvelo. La dirigenza è al lavoro”.

Perché Skriniar possa arrivare subito a Parigi è necessario che il Psg ne acquisti il cartellino dall’Inter: si parla di un’offerta di 10-15 milioni. In questo modo i nerazzurri non perderebbero il giocatore a zero.