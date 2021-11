Inter, infortunio per Edin Dzeko: le sue condizioni fisiche

08-11-2021 20:36

L’attaccante dell’Inter Edin Dzeko, uscito acciaccato dal derby di domenica sera contro il Milan, ha raggiunto lunedì il ritiro della Bosnia, dove si è sottoposto ad alcuni test medici per verificare l’entità del suo problema muscolare.

Inter, le condizioni fisiche di Edin Dzeko

Le prime indiscrezioni fatte filtrare dopo la stracittadina parlavano di un affaticamento muscolare: la risonanza magnetica a cui si è sottoposto l’ex Roma ha confermato un problema al muscolo posteriore della coscia, che dovrebbe rientrare nei prossimi giorni. L’attaccante ha già cominciato il programma di terapia fisica e il ct della Bosnia, Ivaylo Petev spera di recuperarlo per i prossimi impegni della Nazionale contro Finlandia e Ucraina, gare valide per le qualificazioni ai Mondiali di Qatar 2022.

Questa la nota della federazione bosniaca: “Un gruppo si è allenato allo stadio Grbavica, mentre un altro ha fatto esercizi di stretching ed esercitazioni in palestra. Domani è previsto l’arrivo di Krunic. Per quanto riguarda l’infortunio di Edin Dzeko, la risonanza magnetica ha confermato un certo grado di danno ai muscoli della parte posteriore della coscia, e quindi segue un programma di terapia fisica”.

Inter, le condizioni di Alessandro Bastoni e Nicolò Barella

Allarme rientrato anche per i due azzurri Alessandro Bastoni e Nicolò Barella, che resteranno in ritiro con la Nazionale di Roberto Mancini. Il centrale, uscito anzitempo nel derby, era solo affaticato, mentre l’ex centrocampista del Cagliari ha riportato un lieve problema al flessore: i test hanno escluso lesioni. I due hanno lavorato a parte ma potrebbero essere a disposizione per la partita di Roma contro la Svizzera.

Simone Inzaghi incrocia le dita in vista della ripresa del campionato, che vedrà il Biscione affrontare il Napoli e lo Shakhtar in rapida successione: due gare decisive per il campionato e per la Champions.

