L'Inter si gode Dzeko: il fantasma di Lukaku non fa più paura

25-10-2021 08:33

In estate, i tifosi dell’Inter erano a pezzi. L’addio di Romelu Lukaku, l’anima della squadra vincitrice dello Scudetto, aveva mandato in frantumi le certezze del popolo nerazzurro. A distanza di qualche mese, tutto è cambiato.

Edin Dzeko si è preso l’Inter e l’ha fatto a suon di gol. Contro la Juventus, davanti a quasi 60.000 tifosi, ha segnato il suo settimo gol in campionato su nove gare giocate (tanti quanti fatti in tutta la scorsa stagione alla Roma).

Un inizio di stagione spettacolare. Prima di Edin Dzeko, l’ultimo giocatore che, nella stagione d’esordio con l’Inter, aveva segnato almeno sette gol nelle prime nove gare del club in Serie A era stato Ronaldo nella stagione 1997/98.

Il bosniaco è una certezza. Gioca con la squadra e, quando c’è da segnare, non si tira mai indietro. I tifosi stravedono per l’ex attaccante della Roma, diventato ormai idolo incontrastato.

Il tutto mentre Romelu Lukaku fa fatica ad imporsi con la casacca del Chelsea. Una soddisfazione doppia per il popolo nerazzurro che ora spera di vincere anche con Edin Dzeko al centro dell’attacco.

Unica perplessità, il rendimento di Lautaro Martinez. L’argentino sembra in difficoltà e non riesce ad essere incisivo come vorrebbe. Forse il Toro è l’unico a cui manca davvero Romelu Lukaku.

OMNISPORT