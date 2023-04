Le parole di Simone Inzaghi al termine della sfida tra Juventus ed Inter, pareggiata per 1-1 allo Stadium di Torino

05-04-2023 00:22

Il tecnico dell’Inter Simone Inzaghi ha parlato al termine della semifinale di andata tra Juventus ed Inter terminata 1-1 con le reti di Cuadrado e Lukaku.

Inter, Inzaghi: “Grande gara fatta dai miei”

L’allenatore nerazzurro ha commentato così a Mediaset il pareggio ottenuto in extremis: “Hanno fatto una grande gara. Il mio giudizio non cambia con l’1-1 ottenuto nel finale. Abbiamo comandato la partita per quasi tutti i 90 minuti. Non siamo riusciti a far gol con occasioni importanti. Abbiamo, preso un gol che dovevamo evitare. E’ un bel segnale in una partita difficile, in un momento difficile per noi. E’ il primo round, avremo il ritorno a fine mese sul campo nostro in una competizione a cui teniamo. A fine mese avremo il ritorno a casa nostra, è una competizione alla quale teniamo e puntiamo a fare un’altra finale”.

Inter, Inzaghi: “Terzo miglior attacco”

Sui problemi di finalizzazione, il tecnico piacentino spiega che “L’anno scorso siamo stati il miglior attacco, quest’anno il secondo o il terzo. E’ un problema che ci ha condizionato nelle ultime gare. In questo momento dobbiamo lavorare di più e meglio perchè nonostante stiamo facendo delle buone prestazioni, in questo momento non bastano. Stasera era importante perchè veniamo da un momento difficile. Una semifinale di Coppa Italia e un quarto di Champions solitamente non si accumulano ad aprile”.

Inter, Inzaghi: “Tifoseria unica”

Infine, un commento sui tifosi nerazzurri: “La nostra tifoseria è unica e impareggiabile. Sabato abbiamo perso una partita in casa, e fino alla fine la curva non ci ha mai lasciato sola. Siamo l’Inter, è normale si aspettino risultati diversi. C’è stato un richiamo perché tutti ci aspettiamo di più e meglio. Stasera è stata un’ottima risposta da parte dei giocatori a tutto l’ambiente”, conclude Inzaghi.