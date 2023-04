Juventus-Inter, succede di tutto nel finale: i tifosi bianconeri lanciano accuse gravissime

La Juventus conquista la vittoria nella gara d’andata delle semifinali di Coppa Italia contro l’Inter grazie alla rete di Cuadrado nei momenti conclusivi ma sui social non mancano le polemiche

04-04-2023 22:59

Succede tutto negli ultimi 10 minuti. La gara tra Juventus e Inter, valida come andata delle semifinali di Coppa Italia, non regala tantissime emozioni fino al minuto 81 quando i padroni di casa la sbloccano con Cuadrado. Poi quando la gara sembra praticamente finita arriva il rigore realizzato da Romelu Lukaku con la sua esultanza polemica che gli comporta anche il secondo giallo e dunque l’espulsione.

Juventus-Inter, il caso Rabiot brucia ancora

Solo un paio di settimane fa Juventus e Inter si sono sfidate in campionato con la vittoria a San Siro dei bianconeri. Una gara decisa da un episodio molto dubbio che ora torna d’attualità sui social: “Ma non vi sembra assurdo – sostiene Emma – come i giocatori dell’Inter sperino sempre in un fallo di mano per cercare un’occasione”. Mentre Red scrive: “Tra poco l’Inter chiede fallo di mano anche quando la prende Perin”. Cortez commenta: “Il comportamento dei perdenti: protestare in ogni occasione dall’arbitro, come il bambino che tira la gonna alla mamma”.

Juventus, l’accusa nei confronti di Barella e Inzaghi

Gara dal grade equilibrio quella tra Juventus e Inter, con una palpabile tensione in campo. E sui social i tifosi della Juve mettono nel mirino Barella e Simone Inzaghi per i loro atteggiamenti nei confronti dell’arbitro: “Inzaghi sta sempre con le braccia al cielo – scrive Toni – un pagliaccio senza pudore. Vergognoso come uomo”. Daniele invece attacca il centrocampista: “Barella ferma il gioco e chiede all’arbitro di andare al Var. Un pagliaccio senza dignità degno di quella squadra in cui gioca”.

Juventus, due indizi che Fano sperare e l’esultanza di Del Piero

Per la seconda gara consecutiva a seguire la Juventus sugli spalti anche Alessandro De Piero. Una presenza, dopo quella con il Verona, che porta fortuna alla squadra bianconera e che soprattutto fa sperare nel possibile inserimento del giocatore nello staff dirigenziale bianconero. Sui social gli occhi dei tifosi sono tutti per Pinturicchio e per la sua esultanza al gol di Cuadrado.