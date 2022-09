Inter, Inzaghi ‘bluff’ sul portiere: le parole che spiazzano tutti

12-09-2022 19:42

Simone Inzaghi copre le ‘sue’ carte in vista della partita in Champions League contro il Viktoria Plzen in programma domani sera (martedì, ndr). “Chi giocherà in porta? Ho deciso ma non mi va di dirvelo” è stata la risposta del tecnico durante la conferenza stampa della vigilia.

Chi giocherà fra Handanovic ed Onana? La risposta di Inzaghi

Uno dei rebus di questo (travagliato) inizio di stagione dell’Inter è il portiere. Da una parte c’è il capitano, Samir Handanovic; dall’altra invece il neo (e scalpitante) acquisto André Onana. Il primo è finito al centro della critica dopo il derby perso contro il Milan per 3-2 specie per il gol di Olivier Giroud sul quale lo sloveno è stato definito “poco reattivo”. Fatto sta che nella gara seguente, l’esordio in Champions League contro il Bayern Monaco, Inzaghi ha fatto esordire Onana. Il camerunese, che negli ultimi due anni aveva giocato poco meno di 20 partite ufficiali a causa della squalifica, non ha demeritato. Anzi.

Però nel match di campionato contro il Torino è tornato a sedersi in panchina. Ora arrivano le parole di Inzaghi sulla gara di domani: “Ho deciso ma non mi va di dirvelo. Non lo sanno ancora i giocatori perché abbiamo avuto solo un allenamento. Stamattina – ha spiegato il tecnico – abbiamo potuto lavorare al video, poco sul campo. Domattina avremo la riunione tecnica e per primo è giusto che lo sappiano loro”.

Contro il Viktoria Plzen è già decisiva? Il tecnico la pensa diversamente

L’Inter è inserita nel ‘girone della morte’ della Champions League, il gruppo C, insieme anche a Bayern Monaco e Barcellona. Per questo motivo l’eventuale passaggio del turno è soprattutto legato alle due sfide contro il Viktoria Plzen: non racimolare sei punti porrebbe infatti i nerazzurri in una posizione di netto svantaggio.

“Gara decisiva? Mancandone ancora quattro probabilmente no, però – è stata la risposta di Inzaghi in conferenza stampa – sappiamo l’importanza che ha”. Il tecnico, numeri alla mano, ha poi spiegato che serviranno almeno 10 punti per passare. “L’anno scorso siamo stati bravi a farli, quest’anno sappiamo che il girone è più competitivo però – ha rimarcato – domani vogliamo fare i primi punti perché vogliamo muovere la classifica”.

L’ex allenatore della Lazio si è poi soffermato su che tipologia di squadra è il Viktoria. “Forte fisicamente. Abbiamo studiato le due partite col Qarabag e poi in quella di Barcellona. Ha costruito questo ingresso nei gironi di Champions in questo stadio” ha (correttamente) ricordato l’allenatore.

In arrivo anche novità su Lukaku

Domani sarà la giornata decisiva anche per Romelu Lukaku. Il centravanti belga, out dallo scorso 28 agosto per una distrazione ai flessori, sarà sottoposto a nuovi accertamenti clinici. Se i medici daranno parere positivo, l’obiettivo è quello di rientrare nella lista dei convocati già domenica per la difficile trasferta sul campo dell’Udinese.