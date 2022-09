07-09-2022 17:15

L’addio di Thomas Tuchel, esonerato dal Chelsea, cambia anche le carte in tavola per l’Inter e per il prossimo mercato. La situazione di Lukaku, ancora di proprietà degli inglesi, ora potrebbe cambiare con l’addio del tecnico con cui non è mai scoccata la scintilla.

Lukaku, il futuro dall’Inter si allontana

L’esonero, dopo il k.o in Champions League, di Thomas Tuchel potrebbe avere delle ripercussioni anche sull’assetto dell’Inter. I nerazzurri, dopo un anno di “lontananza” hanno riabbracciato in questa stagione il belga Romelu Lukaku, tornato a “casa” con la formula del prestito. Una condizione favorita da una serie di condizioni economiche e dal complesso rapporto tra attaccante e allenatore che ha convinto gli inglesi a dare il proprio sì per il prestito. Peccato però che ora lo scenario possa cambiare con un ritorno a Londra di Romelu.

Inter – Chelsea: c’è un accordo per Lukaku

A onor del vero, anche se di natura solo verbale, Inter e Chelsea avrebbero già una intesa di massima per un secondo anno di prestito. Le due squadre, infatti, quando hanno lavorato all’affare hanno parlato di un possibile prolungamento per un secondo anno. Qualcosa di tacito e mai formalizzato nero su bianco e che ora potrebbe mettere nei guai i nerazzurri di Simone Inzaghi. Non è detto che, con il cambio di allenatore, la dirigenza dei Blues sia nuovamente incline a perdere uno degli attaccanti di riferimento del panorama europeo.

Come sta Lukaku?

Voci di mercato a parte, in casa Inter non c’è tanta serenità, sia per il k.o nel derby sia perché Big Rom è fermo ai box per guai fisici. L’attaccante da qualche giorno si trova in Belgio per farsi curare dallo staff di fiducia e sottoporsi a ulteriori controlli. Stando alle ultime sui tempi di recupero, prima della pausa per le Nazionali, in programma a fine mese, sarà difficile riaverlo a disposizione. Probabile che possa farcela per il match casalingo dell’uno ottobre, ovvero Inter – Roma.