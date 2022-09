Inter, Inzaghi cambia tutto e scatena un interrogativo tra i tifosi

13-09-2022 17:01

In un periodo non brillantissimo, avviato dalle sconfitte nel derby contro il Milan e all’esordio in Champions League contro il Bayern Monaco, dopo il successo di misura contro il Torino, l’Inter cerca nuove risposte, linfa e i primi punti europei nella trasferta in terra ceca contro il Viktoria Plzeň in programma questa sera con calcio d’inizio alle 18.45. Una gara da non sbagliare, ma che dalle scelte di Simone Inzaghi, per i tifosi, nasconde una dolorosa decisione.

Viktoria Plzeň-Inter, le scelte di Inzaghi

Nella conferenza pre-match, il tecnico nerazzurro ha, infatti, annunciato un mini-rivoluzione di formazione. Il primo grande escluso dovrebbe essere Lautaro Martinez, titolare inamovibile complice anche l’assenza di Lukaku, il Toro partirà con molta probabilità in panchina a favore della coppia d’attacco formata da Dzeko e Correa. Come con il Bayern, tra i pali altra chance per Onana. A centrocampo resta aperto il ballottaggio tra Calhanoglu e Mkhitaryan. In difesa dovrebbe tirare il fiato De Vrij ed esordire Acerbi.

Inter, il turn over di Inzaghi e il timore dei tifosi

Scelte che, scorrendo i commenti sui social, non sembrano incontrare l’apprezzamento dei tifosi che, anzi, leggono nella probabile formazione scelta per una gara da vincere a tutti i costi una presa di posizione netta dell’allenatore ex Lazio che, per molti, potrebbe aver già deciso di abbandonare la Champions League e dedicarsi al campionato, visto anche il difficile girone che vedrà i nerazzurri vedersela anche con il Barcellona.

Inter, tifosi infuriati con Inzaghi

Su Twitter un tifoso scrive: “Acerbi, Correa e Dzeko va bene per arrivare 4° e non fare l’Europa League“, e ancora: “E’ una scelta che dice molto di Inzaghi. Sa che non passerà il turno, e sta facendo giocare le seconde scelte così da avere i titolari pronti per il campionato. Sa perfettamente che la UCL non lo porterà da nessuna parte, e punta solo sul campionato. Messaggio chiaro“.

I commenti sono veramente tanti. “Il turnover in Champions alla seconda giornata, sto male”, scrive un altro tifoso e poi: “Vuole uscire ai gironi”, “Se nell’unica partita che deve vincere fa turnover, vuol dire che non si merita di allenare l’Inter. Mentalità da provinciale“, “Abbiamo perso Inzaghi, fare turnover in Champions la partita che non puoi perdere mi pare fuori di testa!!!“, “Alla seconda di Champions già rinunciare è abbastanza vergognoso“.