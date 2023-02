Il tecnico nerazzurro non cerca alibi dopo il ko di Bologna e rimprovera l'approccio sbagliato alla gara

26-02-2023 15:20

Nella sua lunga carriera ha vissuto da inviato importanti eventi come i Giochi Olimpici, i Giochi del Mediterraneo e gli Europei di Calcio. Ha collaborato con importanti agenzie di stampa e quotidiani nazionali. Se fosse un calciatore, sarebbe sicuramente l’uomo d’ordine (e il capitano in pectore). Per Virgilio Sport cura specialmente la sezione dedicata al Calcio

Era accaduto contro Udinese e Juventus: l’Inter paga sempre le gare giocate dopo la Champions e ci lascia le penne anche a Bologna che già di suo, ricordando il precedente dell’anno scorso, evocava brutti ricordi. Il gol di Orsolini ha ghiacciato una squadra che aveva iniziato bene la ripresa, dopo le sofferenze dei primi 45′, e ha messo l’ultima pietra sulle minime speranze di scudetto visto che il Napoli ora è a +18. Simone Inzaghi è avvilito a fine partita, consapevole che da oggi in poi blindare la zona-Champions non solo è l’obiettivo stagionale ma non è neanche così scontato.

Inter, Inzaghi senza voce in tv

Ha la voce rauca e rotta dalle tante urla fatte in campo Simone Inzaghi quando si presenta davanti alle tv. Non cerca scuse il tecnico dell’Inter : “Il rammarico è aver preso il gol nel nostro momento migliore, abbiamo fatto un primo tempo brutto, non da Inter, nella ripresa siamo migliorati e se l’avessimo sbloccata noi sarebbe finita forse diversamente ma resta il brutto primo tempo. Dovevamo creare di più, le brutte condizioni del campo non hanno aiutato nè noi nè loro, poi abbiamo preso quel gol incredibile”.

Inzaghi non si dà pace per i troppi errori: “Ci volevano più lucidità e freddezza, abbiamo avuto un paio di occasioni con Calhanoglu e Dzeko, potevamo andare in vantaggio ed amministrare meglio. Bisogna cercare le motivazioni ogni due o tre giorni. Io in primis che sono l’allenatore. In queste gare dobbiamo fare tutti di più, bisogna essere più bravi ad approcciare le gare e fare di più: nel primo tempo non abbiamo visto la migliore Inter”.

Inter, Inzaghi ammette che in trasferta la squadra cala

La stanchezza si è fatta sentire ma non può essere una scusa: “Lo sappiamo ma al di là di qualche cambio forzato e qualche cambio voluto, sappiamo che le fatiche europee si fanno sentire ma dovevamo essere abituati e fare meglio” E’ la terza sconfitta dopo una gara di Champions: “E’ un dato da analizzare, in casa stiamo avendo un ottimo cammino, l’anno scorso facevamo meglio in trasferta e dovremo tornare a fare risultato per mantenere il secondo posto”.

Inter, Inzaghi condanna la squadra per il primo tempo

La catena di destra faceva assai fatica nel primo tempo, tant’è che è stata rivoluzionata nella ripresa. “Loro a sinistra avevano Soriano che non usciva e c’erano meno spazi ma al di là di questo non sono contento del primo tempo e lo valuteremo insieme allo staff, dovevamo essere più bravi come corsa e organizzazione, i nostri approcci di solito sono diversi e come allenatore non posso essere contento di questo. Nel secondo tempo non dovevamo forzare i passaggi e si sarebbe evitato il gol di Orsolini. Mi manca riuscire a tenere la concentrazione e la determinazione ogni due giorni e mezzo. Sappiamo che siamo l’Inter e che giochiamo tantissimo, va bene che mercoledì abbiamo speso tanto ma dobbiamo fare di più e meglio: il primo tempo sarà un motivo di analisi, il secondo è stato fatto meglio e con più precisione staremmo parlando d’altro. Però dobbiamo essere lucidi a capire i motivi di quel primo tempo, dove abbiamo messo in campo quasi nulla”.