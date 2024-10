Inter: Inzaghi, bordata signorile a Thiago Motta. Chi sostituirà Calhanoglu

Il tecnico nerazzurro replica all'italobrasiliano che aveva indicato nell'Inter e nel Napoli le favorite per il titolo e spiega differenze con Allegri

Inter-Juventus sarà il derby dei cerotti. Da una parte i Campioni di Italia, in cerca di riscatto dopo lo scontro diretto perso con il Milan, e dall’altra i bianconeri di Thiago Motta che sono ancora alla ricerca di una identità di gioco e continuità nei risultati. Per la 9a giornata di Serie A, Simone Inzaghi studia il piano perfetto per affossare la Vecchia Signora e mettere pressione al Napoli primo in classifica. Ma, dopo gli ‘attacchi’ di Motta in conferenza stampa di vigilia, anche il tecnico dei nerazzurri non risparmia commenti su chi sia la favorita alla vittoria del titolo.

Inzaghi non crede che il match contro la Juve sia decisivo

Il tecnico dei nerazzurri spiega come affronterà la Juventus di Thiago Motta e allenta la pressione sulla decisività del derby: “Sappiamo tutti l’importanza della partita, cosa comporta per società, tifosi e noi stessi. E’ la nona di campionato, sicuramente non sarà decisiva ma ha grandissima importanza. Si affrontano due ottime squadre che praticamente hanno avuto lo stesso cammino in A e in Champions”.

Inzaghi ha poi aggiunto: “Veniamo da cinque vittorie consecutive ma purtroppo abbiamo avuto qualche problemino che ci limiterà da qui alla sosta. Però i giocatori sono pronti e domani cercherò di mettere in campo la formazione migliore”.

Inzaghi risponde a Thiago Motta sulla favorita al titolo

Il botta e risposta tra Antonio Conte e Thiago Motta si allarga anche a Simone Inzaghi, tirato in ballo poco fa proprio dal tecnico bianconero che ha indicato senza se e senza ma in Inter e Napoli le favorite “oggettive” per lo scudetto: “Sapete come la penso. Credo ci siano tante squadre che hanno investito tantissimo colmando un grandissimo gap. Poi dipenderà. Ma sarà un campionato molto più equilibrato degli ultimi due. Non so se sia una strategia o no mettere sempre la pressione su di noi. Ci sono molte squadre lì in alto che hanno il nostro stesso obiettivo”.

Inzaghi ha poi aggiunto: “Dopo uno scudetto e una finale di Champions, con diversi trofei vinti, quello che vogliamo è continuare a migliorarci. Il calcio evolve e le squadre diventano più organizzate dopo tanti investimenti. Dobbiamo fare sempre meglio sapendo che tutte le gare sono difficili.”

La probabile formazione di Simone Inzaghi contro la Juve

Il tecnico dell’Inter, a differenza di Thiago Motta che ha glissato sui probabili titolari, ha spiegato con quali uomini intende affrontare la Juventus e come sostituire Calhanoglu: “Sappiamo cosa rappresenta Calha, un giocatore di livello mondiale. Non c’è e vedremo. Se Asllani darà le giuste garanzie giocherà lui perché è il suo sostituto, è in grande crescita ed è migliorato. L’unica sfortuna sua è aver davanti Calhanoglu. Sta lavorando molto bene, purtroppo ha avuto un problema, dobbiamo valutarlo”.

Inzaghi ha poi spiegato come stanno i due centrocampisti: “Ieri l’allenamento è andato bene, ma abbiamo anche Barella che ha fatto bene in quel ruolo e Zielinski che ha dimostrato di stare bene. Il polacco ha perso 25 giorni nel precampionato e sta ancora entrando in condizione. Mi porto il dubbio fino a domani sera”.

Juventus: differenze tra Motta e Allegri secondo Inzaghi

Come sarà il big match di domani tra Inter e Juventus? Spiega Inzaghi: “Domani sarà il mio undicesimo Juventus-Inter, nei dieci precedenti c’è stato grandissimo equilibrio e due gare sono finite ai supplementari. Sarà una gara molto equilibrata. Se devo dirne una che ricordo dico di quella che ricordo meglio è quella dell’anno scorso. Venivamo dalla Supercoppa, la Juve ci aveva avvicinato e nonostante un cammino nostro quasi perfetto non mollavano. La vittoria a San Siro davanti ai nostri tifosi ci ha dato l’abbrivio per la seconda stella. Rispetto alla Juve di Allegri sono cambiati i princìpi di gioco, Allegri ha fatto un grandissimo percorso, lo stimo come stimo Thiago Motta che sta facendo bene sia in campionato che in Champions. Sarà una Juve molto competitiva quest’anno”.

Il tecnico nerazzurro ha poi aggiunto: “La Juventus è la miglior squadra d’Europa per i gol subiti e ha perso la prima gara due giorni fa. Hanno un allenatore che mi piace tanto e hanno fatto ottimi investimenti. Sarà una squadra protagonista tutto l’anno e dovremo fare una partita da grande Inter”.