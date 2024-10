Inter-Juventus derby dei cerotti, ma si profila uno scambio clamoroso tra i due club

Assenze importanti nella sfida in programma domenica al Meazza: intanto Marotta vorrebbe strappare ai bianconeri il dirigente Calvo, percorso inverso per l’uomo marketing dei nerazzurri Ricci

Giornalista professionista, per Virgilio Sport segue anche il calcio ma è con la pallanuoto che esalta competenze e passioni. Cura la comunicazione di HaBaWaBa, il più grande festival di waterpolo per bambini al mondo

Chiamatelo il derby dei cerotti: l’atteso confronto tra Inter e Juventus in programma domenica al Meazza sarà caratterizzato dalle tante assenze nelle due squadre, da Calhanoglu a Koopmeiners. Intanto si profila uno scambio di dirigenti tra i due club: Marotta vuole con sé il bianconero Francesco Calvo, percorso inverso per l’uomo marketing dell’Inter Giorgio Ricci.

Inter-Juventus derby dei cerotti: tre assenti tra i nerazzurri

Inter-Juventus conserva il suo fascino in ogni occasione, ma è innegabile che la partita in programma domenica alle ore 18 al Meazza vedrà confrontarsi due squadre non al meglio a causa dei tanti assenti per infortunio. Tre quelli dell’Inter, che oltre al lungodegente Calhanoglu a cavallo della sfida di Champions League con lo Young Boys ha perso prima il suo leader difensivo Francesco Acerbi e Carlos Augusto, la cui assenza obbligherà Federico Dimarco agli straordinari sulla fascia sinistra.

Le alternative, comunque, non mancano a Simone Inzaghi, pronto a confermare De Vrij al centro della difesa e a spostare Barella in regia, con uno tra Frattesi e Zielinski al posto di Calhanoglu.

Juventus, in dubbio anche Douglas Luiz

Più numerose le assenze della Juventus, che oltre a Bremer e Milik, per i cui rientri bisognerà attendere mesi, dovrà fare a meno – salvo miracoli – anche di Koopmeiners e Nico Gonzalez, due dei pezzi pregiati arrivati nell’ultimo mercato estivo. Inoltre, Thiago Motta non sa ancora se potrà contare su Douglas Luiz, in forte dubbio dopo l’emergere di un fastidio muscolare alla coscia sinistra.

La Juve schiererà dunque la coppia di centrali composta da Gatti e Kalulu, mentre sulla trequarti, al posto di Koopmeiners, potrebbe essere confermato Fagioli: l’alternativa è Yildiz in posizione centrale, con l’avanzamento di Cambiaso dalla difesa (in questo caso giocherebbe Savona terzino destro).

Inter e Juventus pronte a uno scambio di dirigenti

Mentre Simone Inzaghi e Thiago Motta studiano come sistemare le proprie squadre, i due club sono al lavoro su quello che potrebbe essere un vero e proprio scambio di dirigenti. Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport Beppe Marotta, presidente dell’Inter, avrebbe contattato Francesco Calvo, Managing Director Revenue & Institutional Relations della Juventus con cui ha lavorato per 7 anni, per portarlo in nerazzurro. Di contro, Giorgio Ricci, responsabile dell’area marketing dell’Inter, è in procinto di trasferirsi alla Juventus.