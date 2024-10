Anche all'Inter un caso-Pulisic, rivoluzione Oaktree preoccupa Marotta

Il fondo che detiene la maggioranza delle azioni del club nerazzurro rivoluziona tutto, anche la società: il piano mentre scoppia un nuovo caso

L’Inter tra presente e futuro. Se oggi impazzano le polemiche per il rigore che Arnautovic ha sottratto a Taremi sbagliandolo, il ‘domani’ nerazzurro sarà tutto incentrato sulla rivoluzione griffata Oaktree che preoccupa Marotta.

Caso Pulisic anche all’Inter: Arnautovic e il rigore sbagliato

L’Inter è riuscita a superare lo Young Boys soltanto in pieno recuperare grazie a Thuram. Un gol vissuto come una liberazione dai nerazzurri, che a inizio ripresa avevano avuto un’occasione d’oro per sbloccare il match di Champions League a Berna. Arnautovic, però, ha fallito il rigore che avrebbe potuto spianare la strada alla squadra di Inzaghi.

Quel penalty, secondo le gerarchie, avrebbe dovuto calciarlo Taremi, ma evidentemente ha prevalso la voglia dell’austriaco – sempre pizzicato dalla tifoseria – di dimostrare di essere ancora decisivo. Un caso che ha ricordato quello del milanista Pulisic a Firenze, con Theo Hernandez e Abraham che si sono sostituiti all’americano fallendo entrambe le chance dagli undici metri.

Inzaghi spegne le polemiche, ma i tifosi insorgono

L’attaccante austriaco double face. Leader e implacabile in nazionale, spaesato quando gioca con l’Inter. Nel post partita di Champions Inzaghi ha provato a stroncare le polemiche sul nascere spiegando che i bomber di scorta Taremi e Arnautovic “sono entrambi rigoristi”.

Ma sui social i tifosi hanno il dente avvelenato con l’ex Bologna. “Non me la prendo con Arnautovic ma con chi gli ha permesso di battere il rigore” ha scritto GiusGa su X. “Caro Marko, con te abbiamo perso ogni speranza” rincara carlog. “Spiace perché Marko è interista dentro. Le qualità tecniche non si discutono, il suo atteggiamento sì” sentenzia Dany59.

Inter, Oaktree prepara la rivoluzione: cosa cambia

Si è già detto tanto della rivoluzione ‘green’ che ha in mente Oaktree. L’idea è di liberarsi di alcuni over 30 con il contratto in scadenza e dagli ingaggi pesanti per puntare su giovani di talento capaci di creare valore. Ma, come rivela TuttoSport, cambierà tanto anche dal punto di vista dirigenziale. Il fondo americano, infatti, è pronto a intervenire in maniera decisa sulle aree corporate e comunicazione.

Sono infatti in uscita il ceo corporate Alessandro Antonello, il cui nome era stato accostato anche alla Roma dopo l’addio a Lina Souloukou, e Luca Danovrato, Chief Marketing officier del club nerazzurro. Non solo, per quanto riguarda l’area comunicazione, saluterà anche Matteo Pedinotti, figura legata a Steven Zhang. Gli stravolgimente, che preoccupano Marotta, sarebbero dettati dalla necessità di avere una visione unica sul progetto stadio.