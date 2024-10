Inter-Juventus, la preoccupazione per lo streaming illegale: la Lega Serie A pronta a far causa anche a Google

Dopo la diffida del 7 ottobre, la Lega Serie A è pronta a portare Google in tribunale se non adotterà misure per arginare lo streaming illegale già a partire dal derby d'Italia

Da vent’anni in campo e sul campo per vivere ogni evento in tutte le sue sfaccettature. Passione smisurata per il calcio e per la sfera di cuoio. Il pallone è una cosa serissima, guai a dirgli di no

La nona giornata di Serie A propone il big match per antonomasia: il derby d’Italia tra Inter e Juventus. La supersfida in programma domenica 27 ottobre alle 18:00 sarà seguita in tutto il mondo e inevitabilmente scatta anche l’allarme pirateria. A tal proposito la Lega Serie A è agguerrita e pronta a far causa a Google.

Streaming illegale, la Lega Serie A fa causa a Google?

Quella del derby d’Italia è una sorta di banco di prova. O meglio, di ‘last chance’. Dopodiché, se Google non dovesse riuscire a porre un freno allo streaming illegale, la Lega Serie A non resterà ancora a guardare. Dalle parole ai fatti. Già, via alla causa al colosso a stelle e strisce con un’azione di risarcimento danni.

Il Sole 24 Ore riferisce che lo scorso 7 ottobre ha inviato una lettera di diffida a Google per la mancata rimozione dei tempestiva dei contenuti diffusi sulla sua piattaforma attraverso applicazioni pirata, così come sancito dalla legge 93 del 2023. In pratica, secondo la Serie A, l’azienda non collabora all’eliminazione dei link illegali.

Domenica c’è Inter-Juventus, è allarme pirateria

Quando in programma c’è una partita di cartello va da sé che l’attenzione per l’evento aumenti in maniera esponenziale, specie, poi, quando si affrontano due club come Inter e Juventus che vantano milioni di tifosi sparsi in ogni angolo del pianeta. Inutile girarci intorno: sono previsti picchi di traffico sul web e, di conseguenza, tentativi di accesso a siti illegali.

La Lega attende risposte concrete da Google già a partire dalla prossima giornata che prenderà il via domani con gli anticipi tra Udinese e Cagliari e Torino-Como per concludersi domenica col derby d’Italia e Fiorentina-Roma. Riuscirà il gigante di Mountain View, che stando a quanto sostiene l’organizzazione che gestisce il massimo campionato professionistico di calcio italiano, si è mostrato poco collaborativo ad arginare il fenomeno? Come riferito da Il Sole 24 Ore, nella diffida della Serie A sono riportate tutte le inadempienze di Google in merito ai primi cinque turni del campionato 2024/25 e quelle che si sono registrate durante la precedente annata.

La Piracy Shield e i problemi con Google Drive

Disagi si sono verificati sabato scorso, quando la Piracy Shield, la piattaforma anti-pirateria lanciata per contrastare la riproduzione illegale di partite, ha bloccato per errore il download da Google Drive per circa cinque ore, dalle 19:00 a mezzanotte.

Sulla questione è intervenuta l’Agcom che ha respinto la proposta della commissaria Elisa Giomi di procedere alla sospensione della piattaforma contro il calcio pirata, ricordando come quest’ultima sia stata capace di disabilitare oltre 25.000 FQDN e più di 7.000 IPv4, ossia domini o protocolli illegali.