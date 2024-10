Le probabili formazioni della 9a giornata: Inter-Juve, scelte complicate per Inzaghi e Motta

Serie A 2024-25, 9° giornata. Chi gioca e chi è assente nelle dieci partite previste nel prossimo turno di campionato

Da oltre 20 anni informa in modo obiettivo e appassionato su tutto il mondo dello sport. Calcio, calciomercato, F1, Motomondiale ma anche tennis, volley, basket: su Virgilio Sport i tifosi e gli appassionati sanno che troveranno sempre copertura completa e zero faziosità. La squadra di Virgilio Sport è formata da giornalisti ed esperti di sport abili sia nel gioco di rimessa quando intercettano le notizie e le rilanciano verso la rete, sia nella costruzione dal basso quando creano contenuti 100% originali ed esclusivi.

La nona giornata presenta diversi match importanti. Uno su tutti: Inter-Juve. Le due squadre, reduci dal turno di Champions, devono fare i conti con l’infermeria che – a meno di miracoli – dovrebbe privare il match di diversi giocatori importanti, costringendo Inzaghi e Motta a scelte alternative. La rosa a disposizione del mister interista permette sostituzioni più comode, il tecnico juventino dovrà fare tante sperimentazioni e puntare tutto sull’entusiasmo e sulla disponibilità al sacrificio dei sui giovani di belle speranze. Anche il Milan è atteso da un match non semplice a Bologna e deve rinunciare a un paio di squalificati di lusso. Per il Napoli capoclassifica, Meret a parte, c’è solo l’incognita Lobotka, che ben difficilmente Conte rischierà in una partita facile. In Fiorentina-Roma invece i Viola spuntati senza Gudmundsson e Kean a forte rischio.

Tutte le probabili formazioni

Venerdì 25 Ottobre 2024 ore 18:30 Udinese 3-5-2 Cagliari 3-4-2-1 Probabili titolari M. Okoye (40) C. Kabasele (27) J. Bijol (29) I. Touré (95) K. Ehizibue (19) S. Lovrić (8) J. Karlström (25) Oier Zarraga (6) J. Zemura (33) L. Lucca (17) Iker Bravo (21) Probabili titolari S. Scuffet (22) G. Zappa (28) Y. Mina (26) S. Luperto (6) N. Zortea (19) M. Adopo (8) A. Makoumbou (29) T. Augello (3) N. Viola (10) Zito Luvumbo (77) R. Piccoli (91) Riserve D. Padelli, R. Sava, J. Abankwah, E. Ebosse, L. Giannetti, A. Guessand, H. Kamara, M. Palma, Rui Modesto, M. Payero, K. Davis, D. Pizarro, Brenner A. Sherri, Paulo Azzi, J. Palomino, M. Wieteska, A. Deiola, G. Gaetano, R. Marin, M. Prati, M. Felici, G. Lapadula, K. Mutandwa Squalificati - - Indisponibili A. Sánchez - Infortunio all'inguine - Rientra il 03-11-2024 , Deulofeu - Lesione del legamento crociato anteriore, F. Thauvin - Altro, J. Ekkelenkamp - Altro, T. Kristensen - Lesione al polpaccio, A. Atta - Strappo muscolare L. Pavoletti - Infortunio al piede, J. Jankto - Distorsione alla caviglia Venerdì 25 Ottobre 2024 ore 20:45 Torino 3-5-2 Como 4-2-3-1 Probabili titolari V. Milinković-Savić (32) S. Walukiewicz (4) Saúl Coco (23) A. Masina (5) M. Pedersen (16) K. Linetty (77) S. Ricci (28) N. Vlašić (10) V. Lazaro (20) A. Sanabria (9) C. Adams (18) Probabili titolari E. Audero (1) A. Iovine (6) M. Kempf (2) A. Dossena (13) Alberto Moreno (18) M. Perrone (23) L. Mazzitelli (36) Gabriel Strefezza (7) N. Paz (79) A. Fadera (16) P. Cutrone (10) Riserve A. Donnarumma, A. Paleari, C. Bianay Balcot, A. Dembélé, M. Vojvoda, G. Gineitis, A. Tamèze, Y. Karamoh Pepe Reina, M. Vigorito, F. Barba, E. Goldaniga, Fellipe Jack, M. Sala, Ali Jasim, D. Baselli, M. Braunöder, Y. Engelhardt, S. Verdi, L. da Cunha, A. Belotti, A. Cerri, A. Gabrielloni Squalificati - - Indisponibili D. Zapata - Lesione del legamento crociato anteriore, B. Sosa - Infortunio alla coscia, P. Schuurs - Lesione del legamento crociato anteriore - Rientra il 26-10-2024 , I. Ilić - Altro, E. İlkhan - Lesione del legamento crociato anteriore - Rientra il 07-03-2025 , Z. Savva - Infortunio al ginocchio - Rientra il 09-12-2024 Sergi Roberto - Altro, B. Kone - Lesione del legamento crociato anteriore - Rientra il 06-01-2025 Sabato 26 Ottobre 2024 ore 15:00 Napoli 4-3-3 Lecce 4-4-2 Probabili titolari E. Caprile (25) G. Di Lorenzo (22) A. Rrahmani (13) A. Buongiorno (4) L. Spinazzola (37) F. Anguissa (99) B. Gilmour (6) S. McTominay (8) M. Politano (21) R. Lukaku (11) K. Kvaratskhelia (77) Probabili titolari W. Falcone (30) A. Pelmard (2) Kialonda Gaspar (4) F. Baschirotto (6) P. Dorgu (13) Tete Morente (7) Y. Ramadani (20) B. Pierret (75) A. Rebić (3) N. Krstović (9) H. Rafia (8) Riserve N. Contini, C. Turi, Rafa Marín, P. Mazzocchi, Juan Jesus, M. Olivera, M. Folorunsho, David Neres, C. Ngonge, G. Raspadori, G. Simeone, A. Zerbin C. Früchtl, J. Samooja, G. Jean, L. Banda, L. Coulibaly, M. Kaba, E. McJannet, R. Oudin, S. Pierotti, N. Sansone Squalificati - A. Gallo - Termina il 27-10-2024 Indisponibili S. Lobotka - Lesione al tendine del ginocchio - Rientra il 27-10-2024 F. Guilbert - Strappo muscolare, F. Marchwiński - Distorsione alla caviglia, R. Burnete - Infortunio alla coscia, L. Hasa - Strappo muscolare, M. Berisha - Infortunio alla coscia Sabato 26 Ottobre 2024 ore 18:00 Bologna 4-2-3-1 Milan 4-2-3-1 Probabili titolari F. Ravaglia (34) S. Posch (3) S. Beukema (31) N. Casale (15) Juan Miranda (33) N. Moro (6) R. Freuler (8) R. Orsolini (7) J. Odgaard (21) B. Domínguez (30) S. Castro (9) Probabili titolari M. Maignan (16) Emerson Royal (22) M. Thiaw (28) S. Pavlović (31) F. Terracciano (42) Y. Fofana (29) R. Loftus-Cheek (8) S. Chukwueze (21) C. Pulišić (11) N. Okafor (17) Álvaro Morata (7) Riserve N. Bagnolini, Ł. Skorupski, T. Corazza, L. De Silvestri, E. Holm, J. Lucumí, C. Lykogiannis, G. Fabbian, T. Pobega, K. Urbański, T. Dallinga, J. Karlsson M. Sportiello, L. Torriani, D. Bartesaghi, M. Gabbia, Álex Jiménez, F. Tomori, M. Liberali, Y. Musah, K. Zeroli, F. Camarda, Rafael Leão Squalificati - T. Hernández - Termina il 27-10-2024 , T. Reijnders - Termina il 27-10-2024 Indisponibili M. Erlić - Lesione al tendine del ginocchio - Rientra il 11-11-2024 , M. Aebischer - Infortunio all'inguine - Rientra il 27-10-2024 , O. El Azzouzi - Infortunio al ginocchio - Rientra il 06-01-2025 , N. Cambiaghi - Lesione del legamento crociato anteriore A. Florenzi - Lesione del legamento crociato anteriore - Rientra il 30-03-2025 , L. Jović - Altro - Rientra il 27-10-2024 , I. Bennacer - Lesione al polpaccio - Rientra il 16-01-2025 Sabato 26 Ottobre 2024 ore 20:45 Atalanta 3-4-2-1 Hellas Verona 4-4-2 Probabili titolari M. Carnesecchi (29) M. de Roon (15) I. Hien (4) B. Djimsiti (19) R. Bellanova (16) Éderson (13) M. Pašalić (8) D. Zappacosta (77) C. De Ketelaere (17) A. Lookman (11) M. Retegui (32) Probabili titolari L. Montipò (1) J. Tchatchoua (38) G. Magnani (23) D. Ghilardi (87) D. Bradarić (12) D. Lazović (8) R. Belahyane (6) Dani Silva (21) T. Suslov (31) D. Mosquera (35) C. Tengstedt (11) Riserve F. Rossi, Rui Patrício, T. Del Lungo, B. Godfrey, J. Cuadrado, M. Palestra, M. Ruggeri, L. Samardžić, F. Steffanoni, I. Sulemana, V. Vlahović, N. Zaniolo A. Berardi, S. Perilli, D. Coppola, C. Corradi, F. Daniliuc, D. Faraoni, Y. Okou, G. Kastanos, S. Serdar, A. Sishuba, F. Alidou, A. Cissè, Dailon Livramento, A. Sarr Squalificati - O. Duda - Termina il 27-10-2024 Indisponibili R. Tolói - Infortunio alla coscia - Rientra il 27-10-2024 , G. Scamacca - Lesione del legamento crociato anteriore - Rientra il 03-02-2025 , M. Brescianini - Lesione al tendine del ginocchio - Rientra il 27-10-2024 , G. Scalvini - Lesione del legamento crociato anteriore - Rientra il 19-11-2024 P. Dawidowicz - Infortunio alla coscia, A. Harroui - Altro - Rientra il 27-10-2024 , M. Frese - Infortunio al ginocchio, J. Cruz - Infortunio alla coscia - Rientra il 06-01-2025 , M. Lambourde - Distorsione alla caviglia Domenica 27 Ottobre 2024 ore 12:30 Parma 4-2-3-1 Empoli 3-1-4-2 Probabili titolari Z. Suzuki (31) W. Coulibaly (26) E. Delprato (15) B. Balogh (4) E. Valeri (14) Adrián Bernabé (10) S. Sohm (19) M. Cancellieri (22) Hernani (27) D. Man (98) A. Bonny (13) Probabili titolari D. Vásquez (23) S. Goglichidze (2) A. Ismajli (34) M. Viti (21) A. Grassi (5) E. Gyasi (11) G. Pezzella (3) J. Fazzini (10) T. Anjorin (8) L. Colombo (29) S. Esposito (99) Riserve L. Chichizola, E. Corvi, G. Di Chiara, G. Leoni, L. Valenti, D. Camara, A. Hainaut, M. Keita, P. Almqvist, G. Charpentier, A. Haj Mohamed, V. Mihăilă F. Brancolini, J. Seghetti, L. Cacace, M. De Sciglio, L. Marianucci, J. Sambia, L. Tosto, N. Haas, L. Henderson, E. Ekong, I. Konate, P. Pellegri, O. Solbakken Squalificati - - Indisponibili A. Circati - Lesione del legamento crociato anteriore, M. Kowalski - Lesione del legamento crociato anteriore - Rientra il 20-02-2025 T. Ebuehi - Lesione del legamento crociato anteriore - Rientra il 28-10-2024 , S. Perisan - Distorsione alla caviglia, Y. Maleh - Infortunio alla coscia - Rientra il 28-10-2024 , S. Żurkowski - Distorsione alla caviglia, L. Belardinelli - Lesione del legamento crociato anteriore Domenica 27 Ottobre 2024 ore 15:00 Lazio 4-2-3-1 Genoa 3-5-1-1 Probabili titolari I. Provedel (94) A. Marušić (77) Patric (4) Mario Gila (34) Nuno Tavares (30) M. Guendouzi (8) N. Rovella (6) G. Isaksen (18) B. Dia (19) M. Zaccagni (10) V. Castellanos (11) Probabili titolari N. Leali (1) A. Marcandalli (27) J. Vásquez (22) A. Matturro (33) S. Sabelli (20) F. Melegoni (72) M. Frendrup (32) F. Miretti (23) Aarón Martín (3) M. Thorsby (2) A. Pinamonti (19) Riserve A. Furlanetto, C. Mandas, S. Gigot, L. Pellegrini, G. Castrovilli, F. Dele-Bashiru, M. Vecino, T. Noslin, Pedro, L. Tchaouna D. Sommariva, F. Stolz, H. Ahanor, B. Norton-Cuffy, A. Vogliacco, A. Zanoli, F. Accornero, M. Badelj, E. Bohinen, P. Masini, D. Ankeye, J. Ekhator, G. Pereiro Squalificati A. Romagnoli - Termina il 28-10-2024 - Indisponibili M. Lazzari - Lesione al tendine del ginocchio - Rientra il 05-11-2024 R. Malinovskyi - Distorsione alla caviglia, M. Bani - Infortunio alla coscia - Rientra il 28-10-2024 , P. Gollini - Infortunio all'anca, Junior Messias - Strappo muscolare, K. De Winter - Infortunio alla coscia - Rientra il 14-11-2024 , Vítinha - Altro - Rientra il 05-11-2024 Domenica 27 Ottobre 2024 ore 15:00 Monza 3-4-2-1 Venezia 3-4-2-1 Probabili titolari S. Turati (30) A. Izzo (4) Pablo Marí (22) A. Carboni (44) Pedro Pereira (13) M. Pessina (32) W. Bondo (38) G. Kyriakopoulos (77) Dany Mota (47) G. Caprari (10) M. Đurić (11) Probabili titolari F. Stanković (35) A. Candela (27) M. Svoboda (30) J. Idzes (4) R. Sagrado (21) A. Duncan (32) H. Nicolussi (14) F. Zampano (7) G. Oristanio (11) M. Ellertsson (77) J. Pohjanpalo (20) Riserve A. Mazza, S. Pizzignacco, L. Caldirola, D. D'Ambrosio, N. Postiglione, A. Bianco, R. Gagliardini, M. Valoti, P. Ciurria, O. Forson, M. Marić, K. Maussi Martins, S. Vignato M. Grandi, J. Joronen, Bruno, G. Altare, F. Carboni, R. Haps, J. Schingtienne, G. Busio, I. Doumbia, S. El Haddad, M. Kofod Andersen, J. Yeboah, D. Črnigoj, C. Gytkjær, A. Raimondo Squalificati - - Indisponibili A. Cragno - Infortunio alla spalla - Rientra il 11-11-2024 , S. Sensi - Strappo muscolare, A. Petagna - Altro, D. Maldini - Infortunio alla spalla M. Šverko - Strappo muscolare - Rientra il 28-10-2024 , B. Bjarkason - Infortunio all'inguine - Rientra il 25-11-2024 Domenica 27 Ottobre 2024 ore 18:00 Inter 3-5-2 Juventus 4-3-3 Probabili titolari Y. Sommer (1) B. Pavard (28) S. de Vrij (6) A. Bastoni (95) M. Darmian (36) D. Frattesi (16) N. Barella (23) H. Mkhitaryan (22) F. Dimarco (32) M. Thuram (9) Lautaro Martínez (10) Probabili titolari M. Di Gregorio (29) N. Savona (37) F. Gatti (4) P. Kalulu (15) J. Cabal (32) K. Thuram (19) M. Locatelli (5) N. Fagioli (21) A. Cambiaso (27) D. Vlahović (9) K. Yıldız (10) Riserve R. Di Gennaro, Josep Martínez, M. Aidoo, Y. Bisseck, D. Dumfries, T. Palacios, T. Berenbruch, P. Zieliński, M. Arnautović, J. Correa, M. Taremi M. Perin, C. Pinsoglio, J. Rouhi, Danilo, V. Adžić, W. McKennie, T. Weah, S. Mbangula Squalificati - P. Pogba Indisponibili F. Acerbi - Infortunio alla coscia, H. Çalhanoğlu - Infortunio alla coscia, Carlos Augusto - Lesione al tendine del ginocchio A. Milik - Infortunio al ginocchio - Rientra il 31-12-2024 , T. Koopmeiners - Altro, Douglas Luiz - Infortunio alla coscia, Bremer - Lesione del legamento crociato anteriore - Rientra il 07-04-2025 Domenica 27 Ottobre 2024 ore 20:45 Fiorentina 4-4-2 Roma 3-4-2-1 Probabili titolari David de Gea (43) Dodô (2) P. Comuzzo (15) L. Ranieri (6) R. Gosens (21) A. Colpani (23) Y. Adli (29) D. Cataldi (32) E. Bove (4) J. Ikoné (11) R. Sottil (7) Probabili titolari M. Svilar (99) G. Mancini (23) E. Ndicka (5) Angeliño (3) Z. Çelik (19) M. Koné (17) B. Cristante (4) N. Zalewski (59) P. Dybala (21) L. Pellegrini (7) A. Dovbyk (11) Riserve T. Martinelli, P. Terracciano, C. Biraghi, M. Kayode, L. Martínez Quarta, M. Moreno, F. Parisi, A. Richardson, L. Beltrán, C. Kouamé R. Bellucci, M. Ryan, Saud Abdulhamid, S. Dahl, Hermoso, M. Hummels, Buba Sangaré, T. Baldanzi, E. Le Fée, L. Paredes, N. Pisilli, E. Shomurodov, M. Soulé Squalificati - - Indisponibili A. Guðmundsson - Infortunio alla coscia - Rientra il 25-11-2024 , R. Mandragora - Infortunio al ginocchio, M. Pongračić - Infortunio alla coscia S. El Shaarawy - Lesione al polpaccio - Rientra il 26-10-2024 , G. Mancini - Altro, M. Soulé - Altro

Tutte le partite di questa giornata