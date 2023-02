Dopo il doppio confronto tenuto con dirigenza e squadra, il tecnico dell'Inter, Simone Inzaghi, resta in bilico. I possibili sostituti fanno sognare i tifosi

28-02-2023

Giornata di riflessione e di confronto in casa Inter. Dopo la sconfitta in campionato per mano del Bologna, i nerazzurri si sono ritrovati ad Appiano Gentile ed è stata l’occasione per discutere e mettere sul tavolo idee e proposte. Al centro, ovviamente, Simone Inzaghi, che nel pomeriggio si chiuso in conclave con la dirigenza, per poi, avere un faccia a faccia con i giocatori. Il piano è chiaro: proseguire insieme cancellando dal curriculum i troppi alti e bassi che hanno caratterizzato la gestione Inzaghi.

Sul tecnico piacentino restano, però, concrete possibilità di addio, con alcuni possibili sostituti a stuzzicare particolarmente una piazza che non è mai riuscita a riconoscere pienamente a Inzaghi il ruolo di leader del gruppo.

Inter, l’ammonizione di Marotta a Inzaghi

Nonostante la conferma, le dichiarazioni di Beppe Marotta dopo il ko di Bologna sono suonate come una pesante ammonizione per Inzaghi. Dietro a quel “un club per essere grande deve avere continuità. La squadra e l’allenatore devono fare di più per risolvere questo problema” ci sono pochi giri di parole da fare: il tecnico e i giocatori sono sotto esame e chiamati a una necessaria e perentoria inversione di rotta.

Inzaghi a confronto con la dirigenza

Così, puntuale, il confronto preannunciato dalla stesso amministratore delegato nerazzurro è andato in scena, alla Pinetina, e in due distinti momenti. In prima battuta, Simone Inzaghi si è intrattenuto con Marotta, Piero Ausilio e Dario Baccin in quello che, La Gazzetta dello Sport, definisce “un confronto costruttivo”, che ha preso in analisi la gara del Dall’Ara ed è andato a scavare nelle oggettive difficoltà palesate dalla squadra in termini di continuità durante l’intera gestione Inzaghi.

Un problema che inizia a preoccupare e non poco la dirigenza e a cui il tecnico ex Lazio è chiamato a porre rimedio immediato, per non rischiare di compromettere la qualificazione alla prossima edizione della Champions League, unico obiettivo di questo campionato dominato in lungo e in largo dal Napoli di Luciano Spalletti.

Inter, Inzaghi e il chiarimento con la squadra

Chiuso con parità di intenti il confronto con il quadro dirigenziale, Inzaghi ha riunito la squadra per un onesto e chiarificatore faccia a faccia. Il dibattito con i giocatori, ha visto il tecnico pretendere che certi errori non vengano più ripetuti, a cominciare dalla complicata gara casalinga contro il Lecce in programma domenica alle 18. Quello che è certo è che, da qui al termine della stagione, la panchina di Simone Inzaghi sarà oggetto di attente valutazioni.

L’ombra di Klopp su Inzaghi

Nel frattempo, però, le ultime indiscrezioni sull’allenatore dell’Inter sembrano prospettare un cambio imminente alla guida. Come riportato da La Stampa, infatti, la dirigenza nerazzurra starebbe valutando i possibili sostituti di Inzaghi. Il nome più probabile è proprio quello di Thiago Motta, attuale tecnico del Bologna, ma in lista ci sarebbero anche Roberto De Zerbi e, addirittura, l’allenatore del Liverpool, Jurgen Klopp. Nomi importanti e, probabilmente, soprattutto gli ultimi due, destinati a rimanere una suggestione. A meno che, scrive il quotidiano di Torino, non dovesse esserci l’ingresso nell’azionariato del club di un fondo americano a portare nuova liquidità.

Le voci su Klopp fanno sognare i tifosi

Ma sognare non costa nulla e, specie difronte al nome del carismatico tecnico tedesco dei Reds, i tifosi non hanno mancato di commentare. C’è chi frena gli entusiasmi e scrive: “Sarebbe stupendo, un sogno. Ma mi pare sia più una barzelletta” e chi sottolinea: “Sarebbe l’allenatore ideale dell’Inter in vista del suo nuovo stadio a Milano”, “Magari“. Non manca chi ironizza: “Per come siamo messi, al massimo promuovono Chivu dalla primavera. Altro che Klopp”, “Ma oggi non è il 1 aprile“, puntualizza un altro tifoso.

I commenti sono davvero tanti. Un altro tifoso ammette: “Non ci avevo mai pensato, ma lo vedrei veramente bene Klopp all’Inter. Forse sarebbe la panchina che più gli si addice in Italia”, “Sarebbe un grandissimo colpo…“. Qualcuno taglia corto: “Non ci credo neanche se lo vedo ad Appiano”. In tanti, infine, sottolineano come un eventuale arrivo del tedesco debba coincidere con anni di lavoro prima di rivedere la squadra tornare competitiva: “Io lo adoro, ma deve ricominciare da capo, coi giovani, non basta da solo x vincere scudetto e Champions al primo anno (guarda oggi, pur con il popò di squadra che si ritrova, che figure cacine rimedia…). Sapremmo aspettarlo?“.