Inter-Juve, la previsione di Moggi scatena i social

È il gran giorno di Inter-Juventus ed è altissima l’attesa per una partita che potrebbe decidere i destini del campionato. Il derby d’Italia può consacrare come autorevole pretendente allo scudetto i nerazzurri di Conte o i bianconeri di Pirlo, anche perché gli ultimi guai del Milan potrebbero rimettere tutto in discussione. Sulla supersfida di San Siro non poteva mancare il pronostico di Luciano Moggi che, come prevedibile, ha già scatenato vivaci commenti sui social.

Inter-Juve, parla Moggi

Sul suo profilo Twitter l’ex diggì – tra le altre – di Juve e Napoli ha condiviso l’intervista concessa a Tuttomercatoweb. Ecco alcuni passaggi dedicati alla partita Inter-Juventus: “Stasera nessuno andrà allo sbaraglio, almeno inizialmente”, la profezia di ‘Lucky Luciano’. “L’Inter aspetta l’avversario e lo dimostra la partita contro la Roma o addirittura quella contro lo Spezi a in casa. É una squadra che si mette dietro e ha giocatori abili per il contropiede. Però anche la Juve ha interesse a tenere il risultato”. Insomma, alla fine potrebbe venir fuori un pareggio: e tutti contenti.

Mercato Inter e Juve, l’analisi di Moggi

Dal campo al mercato: ecco, secondo Moggi, cosa serve a entrambe le squadre per vincere il campionato. Si comincia dalla Juventus: “Se si guarda il campo nazionale non serve niente a nessuno. Alla Juve in ambito internazionale serve qualcosa a centrocampo, ma per il solo campionato non le occorre nulla”. Ecco invece cosa serve all’Inter: “Nulla. Soltanto il rendimento di chi è stato acquistato. L’Inter in Europa non partecipa, non deve fare proprio niente sul mercato”.

Moggi su Inter-Juve, le reazioni

Il pronostico dell’ex dirigente bianconero non è passato inosservato al popolo del web. “Sono d’accordo, anche per me sarà una partita bloccata e non è da escludere un pareggio”, è il commento di un fan della Juve. “Io invece sono convinto che la Juventus farà la partita e l’Inter giocherà di rimessa”, un altro Tweet. “Chi deve aver paura sono loro, a Milano per vincere”, è l’incoraggiamento di Giulio. Meno commenti da parte dei tifosi nerazzurri. Qualcuno si limita a osservare: “Ma Moggi ha ancora il coraggio di parlare?”.

SPORTEVAI | 17-01-2021 11:00