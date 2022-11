10-11-2022 17:46

L’Inter ha riscattato la sconfitta nel derby d’Italia con la Juventus grazie a un netto 6-1 rifilato al Bologna a San Siro. Nonostante il vantaggio degli ospiti, i nerazzurri hanno saputo reagire subito, ribaltando il match nel primo tempo per poi dilagare nella ripresa. In gol anche Lautaro Martinez, che si è sbloccato dopo un periodo a secco.

Inter, Lautaro nella bufera dopo il match con la Juventus

Anche Lautaro Martinez si è riscattato, non solo per la rete ritrovata ma anche per quanto accaduto dopo la sconfitta con la Juventus: l’argentino è infatti andato a festeggiare il compleanno della fidanzata Augustina in discoteca. Nessuna multa per il giocatore nerazzurro, la dirigenza lo ha perdonato ma tanti tifosi non hanno gradito l’atteggiamento del “Toro”.

Inter, esultanza polemica di Lautaro?

Durante il match col Bologna, Lautaro Martinez però ha fatto nuovamente discutere: dopo aver realizzato il gol di testa infatti, l’attaccante dell’Inter prima ha scagliato un urlo di gioia e rabbia guardando la Curva Nord e successivamente, insieme a Calhanoglu, ha esultato mimando il gesto del brindisi. Un riferimento a quanto accaduto dopo la sconfitta con la Juve?

A rincarare la dose ci ha pensato anche la sua fidanzata Agustina Gandolfo, sugli spalti contro il Bologna e quasi sempre presente a San Siro per sostenere il Toro, che ha commentato con queste parole l’esultanza del compagno sui social: “Balletto e shottini, ahahaha ti amo“.

Inter, Lautaro nervoso

Un Lautaro apparso un po’ nervoso in Inter-Bologna. L’attaccante nerazzurro si è fatto ammonire per la prima volta in stagione e si è appiccicato con l’ex Inter Medel. In occasione della punizione che ha portato in vantaggio i padroni di casa, il cileno non ha digerito il modo in cui il “Toro” lo ha continuato ad apostrofare dopo la sanzione e gli ha detto “Ti aspetto fuori”, con l’arbitro che lo ha spinto per portarlo via e rimetterlo nella barriera a protezione della sua porta. Non è successo nulla fortunatamente dopo, ma la situazione di Lautaro non è delle migliori dopo la festa della ragazza.