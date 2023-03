Milan Skriniar molto probabilmente salterà il big match di domenica sera contro i bianconeri: ma il popolo del web nerazzurro lo accusa di pensare già al Psg

17-03-2023 21:15

Giornalista con una passione sfrenata per gli Sport Usa, di cui è esperto conoscitore. Ma su Virgilio Sport è un osservatore del pallone nostrano e delle sue baruffe quotidiane. Appassionato di musica, ha sviluppato orecchio anche per borbottii degli spogliatoi, mugugni dei tifosi e voci di mercato

Aveva stretto i denti martedì in Portogallo, entrando in campo nel finale di partita per aiutare la sua squadra: ma Milan Skrinar non è ancora guarito dalla lomboglutalgia sinistra che lo ha già costretto a saltare tre partite di campionato (Bologna, Lecce e La Spezia). “Non sapete quello che ha fatto Skriniar per essere qui con noi”, aveva ammesso Inzaghi alla vigilia. Ora sembra difficile che il tecnico possa rischiarlo domenica sera contro la Juventus, quando ai nerazzurri mancheranno anche Gosens e Bastoni. Aprile sarà un mese denso di impegni, con partite di campionato, Champions e Coppa Italia: piuttosto, ci sarà da vedere cosa succederà durante la pausa delle nazionali, quando la Slovacchia giocherà contro Lussemburgo (giovedì 23) e Bosnia (domenica 26).

Inter, le alternative per Inzaghi

Chiaro che, a questo punto, le scelte in difesa per Inzaghi saranno quasi del tutto obbligate. Davanti a Onana, molto probabilmente il trio difensivo sarà composto da Darmian, De Vrij e Acerbi: Dumfries e Dimarco sugli esterni, Barella, Calhanoglu e Mkhytarian (in ballottaggio con Brozovic) in mezzo al campo, Lukaku e Lautaro in attacco. Esiste anche l’opzione D’Ambrosio nei tre dietro, ove mai Darmian non dovesse recupera appieno dalle fatiche di coppa. Ma la probabile assenza di Skriniar è nuovamente al centro delle invettive del popolo del web nerazzurro, che imputa al difensore uno scarso impegno da quando ha firmato per il Psg.

Skriniar, i tifosi interisti non ci stanno

Eppure qualcuno la prende con filosofia, come Matteo: “Giocheremo con chi c’è e via”. Lorenzo invece proprio non ci sta: “Da quando si é promesso sposo al PSG , é sempre infortunato. E pensare che qualcuno lo voleva come capitano. Solo un profittatore. Mettetelo a minimo di stipendio fino a giugno”. E Cosimo sobilla gli animi. “Chissà come mai si sta infortunando spesso!!!”. E Luca azzarda un paragone: “Icardi è stato più uomo di lui. Ha rinnovato, portato 40 milioni a differenza di sto cesso”. Anche Marco rispolvera il paragone con Icardi, anche se da un altro punto di vista: “Un altro con la malattia del “scinocchio” come un certo numero 9 argentino di qualche tempo fa. Panchina fino a giugno“.

Teo invoca un intervento della società: “Perfetto allora faccio fatica a darti lo stipendio c’è crisi..deficiente che sei diventato”. E Giorgio di rimando: “Parlare ancora di Skriniar è solo tempo perso, quest’anno somiglia più al fantasma del Louvre che a un calciatore”. Anche Stefano tira in ballo la dirigenza nerazzurra: “È entrato come un turista a Times Square, sguardo allibito verso l’alto a guardare da una parte e dall’altra, non a caso abbiamo sofferto solo gli ultimi 5 minuti con lui in campo. Quando c’è un’offerta irrinunciabile il giocatore va fatto partire, la dirigenza ha fatto un errore da bambini dell’asilo”.

L’ironia degli interisti: vai pure al Psg

Giuseppe invece è contento: “Meglio così, fosse per me potrebbe restare a casa non in tribuna fino alla fine dell’anno”. Così come Emi: “Mi preoccupano di più le assenze di Bastoni e Gosens”. E Francesco molto semplicemente: “Vai pure al Psg“. Ermes proprio non può crederci: “6 anni di inter mai un raffreddore! firma con psg e di colpo salta partite importanti”. Emanuele invece usa l’ironia: “Si tiene in forma per vincere la Champions con il Psg“. Mentre Mario proprio non vuole crederci: “Ma che cavolo boh credevo domenica giocasse titolare boh”. E Tony conclude il discorso: “Un mezzo uomo”.