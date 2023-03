Il difensore slovacco non ha superato il problema alla schiena e molto probabilmente salterà le prossime sfide contro Spezia e Porto: il web nerazzurro accusa anche il club

08-03-2023 19:13

Con la schiena non si scherza, ma neppure con i tifosi: in casa Inter quello di Milan Skrinar rischia di diventare un vero e proprio tormentone, che caratterizzerà l’ultima parte di stagione nerazzurra. Il problema di lomboglutalgia sinistra accusato dal difensore slovacco prima della partita con il Bologna sembra infatti essere più serio del previsto. In un primo momento si pensava che sarebbe tornato a disposizione già per la partita contro il Lecce del 5 marzo, cosa che non si è verificata. Ora invece si teme che possa saltare le due prossime partite: quella di venerdì 10 in casa dello Spezia e il ritorno degli ottavi di Champions contro il Porto di martedì 14 marzo.

Inter, Skriniar non si allena ancora

Ma nel calcio la riconoscenza e la fiducia sono merci molto rare: l’avvenuto passaggio di Skrinar al Psg, infatti, ha scatenato i tifosi nerazzurri, che accusano il giocatore di non voler “mettere a rischio” più di tanto la propria incolumità fisica in vista dell’approdo in Francia. Scarso impegno, scarso attaccamento alla maglia: sono in sostanza le accuse che il popolo del web interista muove al difensore slovacco, che quest’anno ha totalizzato 30 presenze in stagione (21 in campionato). Eppure, Skriniar non è riuscito ad allenarsi nemmeno questa mattina, come riportato dalla Gazzetta dello Sport: di conseguenza, Inzaghi dovrà iniziare a pensare ad un’alternativa valida in vista della partita in casa dei Dragoes.

Skriniar, web nerazzurro contro la società

I tifosi nerazzurri sul web hanno preso una posizione chiara in merito a quanto sta succedendo, come spiega Stefano, che accusa anche la società: “Ovvio che andava a finire così, come con il bimbo-minchia che aveva la “bua” al ginocchio. Già avevano perso oltre 50mln per la mancata vendita di sto mercenario in estate, poi hanno rifiutato anche i 10mln di fine gennaio sti co….ni di dirigenti, eccelsi strateghi di mercato. Adesso manco gioca”. Anche Mario la vede così: “Hanno sbagliato a non cederlo a gennaio, prendendo un difensore più motivato“. E Guido aggiunge: “Si preserva per la sua squadra. Tiferò Bayern“.

Interisti infuriati: è già al Psg

Anche Luca se la prende con la dirigenza nerazzurra: “e poi dobbiamo sentire che Marotta è il migliore dirigente al mondo, masterclass e se dici che è un incapace totale ti insultano e ti dicono di cambiare squadra ovviamente anche quell’altro incapace di Ausilio, ieri un tifoso mi ha detto che Ausilio è il nostro top player”. Anche Riccardo ha il dente avvelenato con il club: “Una società seria: fuori rosa e allenamento e tribuna fino a giugno”. E Bruno aggiunge: “Non ha mai avuto problemi, e ora che ci ha lasciato c’è sempre qualche problema. Ma non doveva diventare la bandiera dell’Inter? I soldi fanno prostituire”.

Il web nerazzurro non ha dubbi: spazio ai giovani

Lucy invece ha già voltato pagina: “Tanto non va neanche più con noi perciò ci alleniamo per quando sarà andato al PSG… Abbiamo altri bravi ragazzi anche senza di lui e se l’Inter fa l’Inter potrebbe anche vincere senza di lui… Andiamo avanti ragazzi”. Come d’altronde Luigi: “Può anche andare a Parigi subito“. Antonio allo stesso modo: “Ormai e del P.S.G .mettiamo Fontanafredda almeno si sbatte ed è giovane”. Vincenzo non ha dubbi: “Infortunio pilotato, mandatelo in tribuna“. Così come Roberto: “Mai avuto un dolore. Niente. Firma col PSG e a momenti gli esce l’ernia… ma per favore…” . Giuseppe non ci sta: “Ma andasse subito a Parigi sto mercenario io lo manderei in tribuna fino alla fine del campionato”.