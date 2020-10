Inter, la guerra dei social: due gli argomenti scottanti

E’ delusione totale in casa Inter. La sconfitta nel derby contro il Milan condanna i nerazzurri a una bruttissima doccia fredda. La squadra di Conte si arrende per 2-1 e vede sempre più distante la vetta della classifica dopo solo quattro giornate in campionato.

Una sconfitta terribile per i nerazzurri che ora devono fare i conti con due problemi principali, la gestione di Eriksen e il suo rapporto con Antonio Conte, che rischiano di essere un tema costante per tutta la stagione. E tra i tifosi c’è chi avverte la squadra, meglio guardarsi le spalle e pensare a centrare un posto in Champions League piuttosto che rimanere aggrappati alla speranza scudetto che sembra sempre più un miraggio.

Conte in discussione

Come sempre capita in queste occasioni il primo a finire sulla graticola è il tecnico Antonio Conte. Le sue scelte iniziali, come quella di tenere ancora una volta fuori il danese Eriksen non sono piaciute a gran parte della tifoseria nerazzurra. E c’è chi si chiede perché la società non abbia preso una direzione diversa la scorsa estate: “Al termine della scorsa stagione c’era la possibilità di avere Allegri che avrebbe portato uno spirito diverso e avrebbe sicuramente costruito, la squadra attorno a Eriksen”.

Anche Marco accusa il tecnico per lo stesso motivo: “Svilire un campione del genere in questo modo è imbarazzante”. Ma c’è anche chi accusa il danese di non riuscire a dare il giusto contributo: “Eriksen in questo momento è un corpo estraneo alla squadra. Dispiace perché lo farei giocare sempre – sostiene Simone – ma è così”.

Scetticismo

Il passo falso della formazione di Antonio Conte fa discutere. Il Milan ha dimostrato ancora una volta di essere una squadra in grande crescita, ma dai nerazzurri ci si aspettava qualcosa di più. E in molti sui social cominciano a mettere in discussione la possibilità di riuscire davvero a insidiare la Juve nella lotta scudetto: “E’ questa la squadra – dice Massimo – che dovrebbe togliere lo scettro alla Juventus dopo nove anni?”. Una domanda che tanti tifosi si pongono.

