Inter, la nuova maglia scatena i social: bellissima o trash?

Nonostante lo scudetto appena conquistato, con tanto di festeggiamenti più o meno sfrenati per le strade di Milano, il futuro dell’Inter è ricco di preoccupazioni. La situazione societaria non è delle migliori, il futuro di Conte è nebuloso e, assieme a quella dell’allenatore, è a rischio la permanenza di diversi big, decisivi per la conquista del titolo. Ora ad aggiungere motivi di inquietudine, almeno per i più attaccati al passato, arrivano le anticipazioni sulla prossima maglia casalinga dei nerazzurri per la prossima stagione. Un design inedito che poco o nulla concede alla tradizione e quasi tutto, invece, all’innovazione.

Nuova maglia Inter, l’anticipazione di Biasin

È stato il portale Footyheadlines a lanciare le foto della possibile nuova maglia nerazzurra, anche se a diffonderne urbi et orbi le immagini è stato soprattutto un Tweet del giornalista di fede nerazzurra Fabrizio Biasin. Ecco il testo del suo messaggio social, con invito ai tifosi nerazzurri a dire la loro sul design delle magliette: “Possibile maglia Inter casalinga e ‘serpentata’ per la stagione 2021-22, secondo “Footyheadlines” (che sbaglia raramente). Opinioni?”. Nessuna presa di posizione, invece, da parte dello stesso Biasin.

Nuova maglia Inter, entusiasti vs critici

Molti tifosi sono spiazzati, per non dire delusi, dall’eventuale cambiamente di stile e colori. “Perfetta, ci fosse il nero”, sottolinea uno dei primissimi a commentare. “Da nerazzurri a blublu”, ironizza un altro tifoso. “Ma è uno scherzo?”, chiede speranzoso un supporter. “Quante mensilità hanno tagliato allo stilista?”, chiede sarcastico un fan. “Trash e improponibile, l’ideale per nascondersi dai creditori”, è invece la battuta pungente di un ‘infiltrato’ di altre squadre. “Bella divisa per le notturne, inteso come pigiama”, è uno dei primi commenti ‘benevoli’. “Questa sarebbe una classica terza maglia, ma come prima no!”, è la categorica riflessione di un altro utente. Pochi i favorevoli, ma davvero appassionati: “Bellissima. Giusto innovare e osare, la tradizione ci sarà sempre”. E ancora: “A me piace….. futurista……come il nostro DNA”

SPORTEVAI | 11-05-2021 11:51