Inter, la pista Lukaku è sempre più calda: blitz a Londra

11-06-2022 12:46

Entra nel vivo la trattativa per Romelu Lukaku. Il tormentone del mercato dell’Inter, insieme a Dybala, è forse a un punto di svolta. Il direttore sportivo dei nerazzurri, Piero Ausilio è infatti volato a Londra per tentare di dare una svolta alla trattativa.

Inter, Ausilio a Londra per l’affare Lukaku

Piero Ausilio da qualche ora si trova a Londra per quello che da molti è stato definito un vero e proprio blitz di mercato. Il direttore sportivo dell’Inter cerca infatti di dare uno scossone a una trattativa complessa. Marotta ha fatto sapere in questi giorni che a fine giugno si vorrebbe avere una squadra completa e competitiva a disposizione di Inzaghi. Ausilio, anche se non sono arrivate conferma incontrerà diversi procuratori anche per il mercato in uscita.

Inter, bisogna trovare l’accordo con il Chelsea

Come noto la parte complessa è relativa al Chelsea. Bisogna trovare il nome giusto per convincere i Blues che hanno detto a chiare lettere di rifiutare il prestito gratuito visto l’ingente somma spesa l’anno scorso. Nel 2019 fu sempre Ausilio a volare a Londra e convincere l’entourage di Lukaku, ora la situazione è decisamente più difficile. Gli inglesi sarebbero interessati a Dumfries ma bisogna trovare il giusto accordo.

Inter, Ausilio lavora anche alle cessioni e non solo a Lukaku

Per lavorare al mercato in entrata bisogna pensare anche a quello in uscita. Ausilio incontrerà vari procuratori per valutare e prendere in considerazione o meno le offerte per giocatori come Bastoni e De Vrij (entrambi nella lista dei desideri dello United). Spazio però anche al già citato Dumfries e a Correa. Servono soldi cash e quindi ogni pista verrà presa in considerazione.