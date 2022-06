Inter, l’attacco cambia: fiducia per Lukaku, con Pinamonti si fa cassa

09-06-2022 09:12

L’Inter è impegnata in questo inizio di mercato nella difficilissima trattativa del ritorno di Romelu Lukaku, il figliol prodigo scappato la scorsa estate in direzione Chelsea per un contratto a doppia cifra e circa 115 milioni provenienti da Londra.

Meno di 12 mesi dopo il mondo di Big Rom è completamente sottosopra, il feeling con Tuchel e con tutto l’ambiente non è mai scattato e Lukaku pare la brutta copia del giocatore di un tempo. I nerazzurri stanno tentando di riportarlo a casa, a San Siro, ma la sensazione è che è una trattativa che andrà davvero molto per le lunghe.

Inter-Chelsea: per Lukaku pronta una contropartita

Il Chelsea avrebbe aperto al prestito di Big Rom, ma sarebbe un costo davvero proibitivo per l’Inter (per un solo anno di prestito i nerazzurri dovrebbero sborsare circa 25 milioni di euro, per far in modo che il Chelsea non ci perda, oltre ovviamente a pagare l’intero ingaggio).

Questa certamente non è una spesa sostenibile, e dunque si sta provando a capire se esiste la possibilità di inserire una contropartita. Come riporta la Gazzetta dello Sport, sembra che il Chelsea sia molto interessata a Denzel Dumfries, laterale olandese valutato 40 milioni contro comunque i 115 di Lukaku.

È dunque molto probabile che questa trattativa vada avanti per un bel po di tempo prima che si riesca a trovare la quadratura definitiva.

I numeri di Big Rom all’Inter

Nonostante Lukaku sia riuscito a segnare moltissimi gol in tutte le sue esperienze precedenti (Everton, Anderlecht, Chelsea e United ne sanno qualcosa) non è mai stato devastante e potente come nel suo periodo nerazzurro.

Nei due anni trascorsi a San Siro, infatti, Lukaku ha trascinato l’Inter alla vittoria di un incredibile Scudetto (47 gol e 12 assist in due campagne di Serie A giocate da Lukaku), oltre ad aver raggiunto la finale di Europa League nella sua prima stagione (dove in sei partite ha segnato sette gol e fornito due assist).

In Champions non è andata altrettanto bene (sei gare, due gol e un assist) essendo stati eliminati direttamente nella fase a gironi. In generale, con i nerazzurri, 95 partite condite da 64 gol e 16 assist. Ottimi numeri, che nella seconda avventura al Chelsea non sono stati replicati.

Inter, si fa cassa con Pinamonti: trattativa lampo col Monza

Andrea Pinamonti, dopo una grandissima stagione con la maglia dell‘Empoli, (13 gol in Serie A) sembra pronto ad abbracciare con entusiasmo la sfida offerta da Monza di Galliani, Berlusconi e Stroppa.

Stando a quanto riportato da SportMediaset, il club del presidente Berlusconi avrebbe messo sul piatto ben 19 milioni di euro per sbaragliare la concorrenza, cercando un trasferimento a titolo definitivo e non in prestito.

Le pretendenti per Pinamonti non mancano di certo, come la Fiorentina, ma il club lombardo spera di poter anticipare tutti con una trattativa lampo.

Calciomercato, le trattative e gli scambi di oggi in diretta LIVE