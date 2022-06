Inter, per Dybala c'è la data e su Lukaku fatti passi avanti

10-06-2022 21:34

L’Inter ha deciso: la coppia d’attacco del futuro deve essere composta dall’ex Juve Paulo Dybala e dall’ex mai dimenticato Romelu Lukaku, il protagonista assoluto dello scudetto vinto un anno fa. La dirigenza è pronta a fare sacrifici per accontentare Simone Inzaghi: il tecnico ha prolungato fino al 2024 e adesso ha voglia di vincere un titolo importante dopo aver portato a casa nel primo anno a Milano Coppa Italia e Supercoppa italiana.

Inter, Marotta vuole accontentare Inzaghi subito

La società ce la sta mettendo tutta e ha voglia di accelerare, come ha dichiarato in giornata l’ad Beppe Marotta: “Stiamo lavorando per allestire una squadra competitiva come merita l’Inter, il mio lavoro, di Ausilio e Baccin verte proprio a concludere tutto nel mese di giugno per mettere a disposizione di Inzaghi la migliore squadra possibile, sempre nel rispetto di quel concerto di sostenibilità che dobbiamo sempre tenere a mente”.

Inter, Dybala vucino: c’è la data

L’Inter sta realmente accelerando le operazioni. L’obiettivo numero uno sul mercato è Paulo Dybala e, secondo quanto riporta Tuttomercatoweb, i nerazzurri e l’ex Juventus non sono mai stati così vicini: Paulo firmerà un triennale, con la chiusura dell’affare attesa entro il 20 giugno, ormai mancano solo i dettagli. Segnali positivi d’altronde erano già arrivati, con l’entourage dell’argentino presente nella sede nerazzurra qualche giorno fa.

Inter, Ausilio a Londra per Lukaku

Ma non è tutto, l’Inter starebbe anche accelerando per Romelu Lukaku. L’ex nerazzurro non ha passato una bella stagione al Chelsea e sarebbe disposto a tutto per tornare a Milano, dove si è sentito amato. Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, il direttore sportivo del club Ausilio si trova da due giorni a Londra. Un viaggio sicuramente legato alla trattativa Lukaku, ma non solo. C’è ad esempio Dumfries, che interessa al Chelsea e al Tottenham. “Big Rom” è però il piano principale di Ausilio nella Capitale inglese: gli estremi per il ritorno di Lukaku c’è, ma al momento è l’affare Dybala quello più concreto.

Calciomercato, le trattative e gli scambi di oggi in diretta LIVE