La sorprendente richiesta degli interisti a Lukaku: "Fermati subito"

È una delle suggestioni più intriganti di questa fase iniziale del mercato estivo: il possibile ritorno di Lukaku all’Inter promette di trasformarsi in un tormentone dall’esito incerto, viste anche le oggettive difficoltà dell’operazione e lo scenario quasi grottesco che fa da sfondo alla surreale trattativa: l’anno scorso, infatti, il centravanti belga ha pressato l’Inter per tornare in Inghilterra, adesso sta pressando i Blues…per tornare a Milano.

Lukaku all’Inter: “Al Chelsea ci penso io”

È il Corriere dello Sport ad aggiornare sugli ultimi sviluppi legati a ‘Big Rom’. L’incontro con l’avvocato del belga, infatti, ha lasciato aperto alcune questioni. La più spinosa riguarda le intenzioni del Chelsea, poco disposto a ‘svendere’ uno dei suoi uomini più richiesti: due big, solo nelle ultime ore, si sono fatte avanti per lui. Lukaku ha fatto sapere all’Inter che “al Chelsea ci penso io”. Chiarendo in modo univoco le sue intenzioni, i londinesi potrebbero ammorbidirsi e acconsentire al prestito gratuito dell’attaccante, proprio come nel 2019.

L’appello di Biasin a Lukaku: “Non farlo”

Ma andrà proprio così? C’è chi è molto preoccupato per la piega particolare che sta prendendo la trattativa, anche perché negli ultimi tempi – almeno a livello di strategia comunicativa – Lukaku non è che ne abbia indovinate molte. È il caso del giornalista del quotidiano Libero, Fabrizio Biasin, autore di un post su Twitter contenente un vero e proprio appello a ‘Big Rom’ a desistere immediatamente: “Lukaku, con il Chelsea tratto io” (CorSport). Ecco, se si vuole mantenere viva mezza speranza di rivederlo a Milano è meglio lasciar fare a chiunque altro, che ne so, un passante ubriaco, ché nell’ultimo anno Romelu quanto a strategie sbagliate è secondo solo a Will Smith“.

Tifosi interisti divisi sul ritorno di Lukaku

Meglio insomma che l’attaccante si faccia da parte e lasci lavorare Marotta, che è sicuramente più indicato nella circostanza. “Io mi chiedo come puo succedere che una squadra ti paga 115 milioni 12 mesi fa e l’anno dopo ti presta a 0….per me purtroppo è impossibile”, fa sapere Lebron. Giupar è ironica: “Il Chelsea chiede 100, l‘Inter offre 0, siamo vicini alla chiusura, si tratta”. Tanti i tifosi dell‘Inter che ammettono: “Mi auguro che l’affare salti, per dignità”. Ma c’è anche chi spera nel miracolo: “Personalmente sta benissimo dove sta…se torna… tornano i gol e sono ancora più contento”.