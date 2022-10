13-10-2022 12:29

Robin Gosens è stato uno dei protagonisti del pareggio per 3 a 3 tra Barcellona e Inter, nel match di ieri sera, di Champions League.

Il giocatore tedesco ha parlato ai microfoni di Mediaset Infinity.

“La mia mentalità è sempre stata quella, forse ho meno talento ma ho una mentalità forte che mi ha portato all’Inter, una delle squadre più grandi al mondo. La mia ambizione è giocare di più, non sto vivendo un momento facile a livello personale, ma sto lavorando duro, sono veramente contento per la squadra che ho potuto aiutare”.

E poi ammette di essere sulla strada giusta verso la miglior condizione.

“Sì, sono sulla strada giusta, vengo da un anno da dimenticare, anche l’inizio di questa stagione non è stato facile ma sto meglio giorno dopo giorno, ora arrivano più partite in cui possono mettermi in mostra, vediamo, mi sento bene”