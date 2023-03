Quattro gol in due partite con la maglia del Belgio: Romelu Lukaku vuole un finale di stagione da protagonista e prova a far cambiare idea agli scettici

29-03-2023 15:49

Romelu Lukaku non ha alcuna intenzione di abdicare. L’attaccante dell’Inter ha vissuto una stagione decisamente complicata con i colori nerazzurri a causa di un infortunio a inizio stagione che lo ha messo in grande difficoltà ma ora la sua stagione potrebbe cambiare drasticamente.

Lukaku: la rinascita con la maglia del Belgio

A dare nuovo slancio alla stagione di Romelu Lukaku ci ha pensato la sosta per le nazionali e le sue prestazioni con la maglia del Belgio. Nelle due gare giocate con la maglia dei Diavoli Rosi ha segnato una tripletta nel match contro la Svezia del nemico Ibrahimovic (gara valida per le qualificazioni agli Europei) e poi è andato a segno anche nell’amichevole contro la Germania. Gol che gli hanno restituito fiducia e morale e la convinzione di aver trovato la condizione migliore.

Inter, Inzaghi punta sulla voglia di rivalsa di Lukaku

Buone notizie dunque per Simone Inzaghi che adesso punterà tutto sulla voglia di Romelu Lukaku di trascinare anche l’Inter. Il tecnico ritrova un giocatore con il morale alle stelle e finalmente nella migliore condizione fisica, che era mancata fino a questo momento. L’attaccante belga sarà fondamentale nel rush finale in campionato per provare ad agganciare un posto in Champions League e nella stessa competizione continentale dove il sogno delle semifinali è a portata di mano.

Inter, Lukaku ritrovato: cosa cambia per il futuro

Fino a qualche settimana fa, il futuro di Romelu Lukaku sembrava ancora una volta lontano da Milano ma i gol con la maglia della nazionale e l’impatto che potrà avere nell’ultima parte della stagione potrebbero nuovamente cambiare le carte in tavola. Di certo Beppe Marotta farà il possibile per avere uno sconto dal Chelsea in vista della prossima stagione. Il belga non è più da tempo un giocatore su cui puntano i blues e l’Inter potrebbe decidere di scommettere ancora una volta su di lui, ma prima andranno rinegoziati i termini dell’accordo con il Chelsea che dovrà concedere uno sconto generoso per risolvere la situazione.