Inter, la sparata di Facchetti jr contro i critici scatena il caos: i tifosi lo attaccano 

In una storia pubblicata su Instagram il figlio di Giacinto difende la squadra dalle accuse piovute da parte di una fetta del tifo nerazzurro: bufera sul web

La brutta sconfitta dell’Inter in casa della Fiorentina non autorizza i tifosi nerazzurri a sparare a zero sulla squadra di Simone Inzaghi: questa la tesi di Gianfelice Facchetti, che ha scatenato su di sé una pioggia di critiche per una storia Instagram nella quale difende l’inter dal “fuoco amico”.

Inter, Facchetti jr difende i nerazzurri dalle critiche

Le critiche all’Inter sconfitta malamente ieri in casa della Fiorentina sono legittime, ma serve equilibrio. Lo afferma Gianfelice Facchetti, figlio del compianto Giacinto, che su Instagram ha pubblicato una storia con la quale ha provato a difendere a spada tratta la squadra di Simone Inzaghi dalle accuse piovutele addosso dopo il 3-0 del Franchi. I tifosi, però, non hanno ben digerito l’iniziativa social di Facchetti jr.

Inter, Facchetti jr polemico contro il “fuoco amico”

“Capisco gli altri, ma il fuoco amico anche no – scrive nella Instagram Story Facchetti jr -: consiglio prudenza a quelli che con post e commenti apocalittici mostrano fretta per fare il funerale all’Inter! State alla larga da San Siro… Non servono mugugni e brontoloni”. Il tutto accompagnato da una canzone degli Squallor dal titolo “Tutto il morto minuto per minuto”, un riferimento chiaro al funerale che alcuni interisti avrebbero fatto all’Inter.

Inter, i tifosi infuriati con Facchetti jr

La presa di posizione di Facchetti jr, però, non è piaciuta ai tifosi dell’Inter, che sui social hanno pesantemente attaccato il figlio del grande Giacinto. “Ma chi è costui per continuare a dare lezioni e parenti di tifo? Non è la prima volta che si arroga questo potere. La leggenda nerazzurra è il padre”, scrive Victor su X. “Anche quelli come te, che vedono sempre tutto azzurro e splendente, non fanno il bene dell’Inter”, aggiunge Mark rivolgendosi direttamente a Facchetti.

“Il funerale ve lo siete fatto da soli sostenendo Inzaghi. Se la gente non ha più entusiasmo è solo per colpa di quel personaggio in panchina”, commenta Marcus. “Quando fanno figure come quelle di ieri non li possiamo scusare, è stata una prestazione indegna”, aggiunge PolemicoVago. “Un’uscita gianfelice”, la chiosa di Sneijderismo.