Inter, la vita senza Lukaku riparte da un rinnovo: tifosi in ansia

La vita dell’Inter senza Lukaku riparte da Dzeko e dal secondo attaccante che arriverà a breve, ma anche e soprattutto dal rinnovo di Lautaro Martinez. Il “Toro” ora è il giocatore simbolo del club nerazzurro, il talento a cui aggrapparsi per allontanare lo spettro del ridimensionamento sportivo dopo la partenza di “Big Rom”, ma le sirene del mercato cantano anche per lui. Proprio per questo l’Inter ha piazzato in cima alla lista delle sue priorità il prolungamento dell’accordo con l’argentino, attualmente in scadenza nel 2023: una trattativa messa in discesa dalle recenti parole dell’agente del giocatore (“Vuole restare a Milano”) ma che comunque tiene in grande apprensione tutto il popolo nerazzurro.

Inter, le richieste di Lautaro Martinez

L’operazione rinnovo partirà oggi, con l’incontro in programma tra il duo interista Marotta-Ausilio e Alejandro Camano, procuratore dell’attaccante sudamericano. Secondo la Gazzetta dello Sport, l’agente del “Toro” chiede “uno stipendio da 7 milioni mentre l’Inter è pronta a garantirgli lo stesso lordo dei top in rosa (Sanchez e Vidal) che, però, senza incentivi fiscali vale “solo” 5 netti”. Quelle richieste dal giocatore non sono cifre astronomiche, soprattutto se rapportate agli stipendi “pazzi” concessi dallo sceicco del PSG e dalle inglesi in questa sessione di mercato. Ed è proprio questo l’incubo di molti tifosi, che temono l’inserimento nella trattativa di qualche club straniero con ampia disponibilità economica e quindi sui social stanno “pressando” l’Inter affinché blindi in tempi rapidi la stellina argentina.

Gli interisti sul web spingono per il rinnovo

Sul web infatti fioccano i messaggi dei fan nerazzurri che chiedono a gran voce un rinnovo lampo per Lautaro Martinez: “Spero che non facciano i tirchi almeno su Lautaro… magari dai 6 che con i bonus arrivi a 7… ma se offrono 5, questo parte domani stesso”. Oppure: “Suning uscite sti soldi per Lautaro che se li merita”. E ancora: “Si accontenta di poco. Altrove ne prenderebbe molto di più. Dovete accontentarlo, altrimenti il prossimo anno lo perdiamo a 0”. Qualcuno prova anche a fare il contabile organizzando la ricerca dei fondi per finanziare l’operazione: “Basta togliere i 5 a Vidal (uno scandalo dare tutti quei soldi a questo!) e darli al Toro”. E infine: “Almeno 6 milioni dovete darglieli, specie adesso che è andato via Lukaku. Tagliate i rottami di Vidal e Sanchez e troverete i soldi”.

SPORTEVAI | 18-08-2021 11:30