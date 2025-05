Inter, Lautaro in lacrime dopo il successo sul Barcellona: il retroscena di Zanetti sul capitano

Il dirigente ha raccontato la grande emozione del connazionale dopo la rocambolesca vittoria nella semifinale di Champions League

Un cuore enorme e un carattere indomabile, ma anche Lautaro Martinez piange, specie se riesce a raggiungere un risultato straordinario con la squadra di cui è capitano: Javier Zanetti ha raccontato delle lacrime versate dal Toro dopo il successo dell’Inter nella semifinale di Champions League col Barcellona.

L’infortunio nella gara di andata, la paura di non farcela a rientrare in tempo, il recupero lampo e poi una partita da leader, condita da mille emozioni e terminata con una gioia enorme: tante, troppe le emozioni vissute da Lautaro Martinez tra la gara di andata e quella di ritorno della semifinale di Champions League col Barcellona. Al fischio finale della gara di San Siro, la gioia e la commozione hanno preso il sopravvento e Lautaro non è riuscito a trattenere le lacrime, scoppiando in un pianto liberatorio.

A raccontare delle lacrime di Lautaro è stato Javier Zanetti, bandiera e vice-presidente dell’Inter, che intervistato da Espn Sport ha svelato il retroscena sul capitano nerazzurro. “Lauti ha avuto una settimana terribile – ha dichiarato Zanetti -, non sapeva se ce l’avrebbe fatta. E così quando è finita la partita si è messo a piangere. Ha dimostrato un grande cuore, voleva essere lì, c’era e ha fatto un lavoro fantastico. È il nostro capitano, l’impegno che ha dimostrato è encomiabile, come tutto quello che ha trasmesso”.

Inter, Lautaro a riposo contro la Lazio

Dopo l’impresa contro il Barcellona Lautaro è rimasto a riposo nella gara vinta per 2-0 dall’Inter a Torino, che ha riportato i nerazzurri a -1 dal Napoli capolista, riaprendo i giochi per lo scudetto. Simone Inzaghi dovrebbe far riposare il Toro anche domenica prossima, nel match contro la Lazio: vedremo se il tecnico deciderà di portare il suo capitano in panchina, l’idea è quella di risparmiarlo per permettergli di smaltire del tutto i suoi problemi muscolari e di fargli poi recuperare la piena forma in vista della finale di Champions League contro il Psg. In quest’ottica, Lautaro potrebbe tornare dal 1’ contro il Como, nell’ultima giornata della serie A.