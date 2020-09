Inter: Lautaro Martinez e l'opzione Real Madrid, l'agente parla chiaro

Sospiro di sollievo in casa Inter e per tutti i sostenitori nerazzurri. Dopo diverse ore di voci incontrollate su un possibile contatto tra Lautaro Martinez e il Real Madrid, infatti, arriva la smentita ufficiale: l’entourage dell’attaccante argentino ha infatti reso noto con parole chiare e lapidarie che non esiste alcuna ipotesi di passaggio del Toro alle Merengues.

Il tutto si è consumato a margine di un incontro tra Piero Ausilio e l’agente di Lautaro Martinez, Beto Yaqué. Quest’ultimo ha infatti rilasciato alcune importanti dichiarazioni ai giornalisti accorsi sul posto per avere chiarezza sul futuro dell’attuale numero 10 della Beneamata.

“Si tratta di una visita di cortesia, siamo venuti a salutare Piero. Con Barcellona e Real Madrid non c’è nulla, Lautaro resta all’Inter“, ha infatti affermato il procuratore. Che non ha aggiunto ulteriori informazioni sul dialogo avuto con la dirigenza meneghina.

Nelle ore precedenti era stata ‘SportMediaset’ a parlare addirittura di un principio di accordo tra gli agenti di Lautaro Martinez e il Real Madrid, picco di una trattativa che in casa Inter si era cercato di tenere segreta. E il cui scopo finale era quello di raccogliere il tesoretto utile per ultimare l’assalto a Vidal e Kanté.

Un’offerta decisamente golosa per l’attaccante argentino, dato che si parlava di un contratto pluriennale da 8 milioni netti. Scoglio, ovviamente, il prezzo del cartellino del giocatore (la clausola rescissoria da 111 milioni di euro è già scaduta).

Da sottolineare che Lautaro Martinez a Milano guadagna tre milioni a stagione, e infatti l’Inter sta negoziando per prolungargli il contratto raddoppiandogli lo stipendio (che passerebbe a 6 milioni).

Trattativa che ovviamente sarebbe turbata dall’inserimento del Real Madrid, specie di fronte a un sì dello stesso Lautaro Martinez. Che però, secondo quanto affermato dal suo agente, non è affatto arrivato.

OMNISPORT | 14-09-2020 20:25