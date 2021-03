Inter-Lautaro Martinez: sarà la volta buona per la firma?

L’arrivo di un totem offensivo come Romelu Lukaku e di un tecnico pretenzioso come Antonio Conte hanno avuto un grande effetto su Lautaro Martinez.

Il Toro, dall’arrivo del tecnico salentino ad oggi, si sta esprimendo ad altissimi livelli (se si esclude il periodo post sosta dello scorso campionato). Conte, si sa, è un allenatore che tende a valorizzare al 1000% gli attaccanti, giocando sempre allo stesso modo e creando sempre unna grande intesa tra i due centravanti. Dai tempi della Juventus, il suo schema non è mai cambiato: due punte strette, con tanto campo davanti, una che libera lo spazio e una che si butta dentro. Il classico corto-lungo che insegnano nelle scuole calcio. Oltre a ciò, la presenza di un contropiedista puro come Romelu Lukaku permette al Toro di liberare le sue qualità migliori, cioè la presenza in area di rigore e la corsa verso la porta.

La sua imprescindibilità è stata facilmente mostrata nell’ultima sfida contro il Torino, quando una sua incornata ha regalato i 3 punti ai nerazzurri. In tutto ciò, il ritorno in pista di Beppe Marotta potrebbe significare una svolta decisiva nella questione legata al suo rinnovo di contratto.

Come riportato da ‘Tuttosport’, infatti, il primo obiettivo nell’agenda dell’a.d. nerazzurro sarebbe proprio il rinnovo di Lautaro Martinez. Un principio di accordo, per la verità, è già stato trovato a gennaio: 4,5 milioni di euro a stagione più bonus per l’argentino e prolungamento del contratto fino al 2024. La cosa più importante, però, è un’altra: non ci sarà più la famosa clausola rescissoria da 111 milioni. Morale? Se qualcuno vorrà Lautaro, dovrà trattare solo con l’Inter.

Il procuratore di Lautaro, Beto Yaque, è a Milano dalla scorsa settimana e nei prossimi giorni potrebbe incontrare Marotta. Per l’ufficialità tutto è demandato a Suning e alla questione proprietaria, che al momento è una storia ancora tutta da scrivere.

A parte ciò, sembra ormai tutto pronto. Il futuro di Lautaro Martinez sarà a Milano, con la maglia nerazzurra sul petto e con a fianco Romelu Lukaku.

OMNISPORT | 21-03-2021 11:08