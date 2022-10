Inter, Lautaro Martinez: "Stiamo avendo una crescita e si vede"

16-10-2022 14:52

Lautaro Martinez ha aperto le marcature per il 2-0 col quale l’Inter ha vinto contro la Salernitana a San Siro nella decima giornata di Serie A Tim.

Lautaro Martínez ha segnato cinque gol in gol sfide contro la Salernitana in Serie A (piú di qualsiasi altro giocatore contro i campani nella competizione): l’argentino non andava in rete in due presenze di fila considerando tutte le competizioni da agosto.

Queste le sue parole appena concluso il match:

“Questo successo significa molto, vuol dire che l’Inter sta avendo una crescita. Dopo le due partite col Barcellona abbiamo fatto vedere maturità e ora ci sentiamo bene. Siamo sulla buona strada. Abbiamo iniziato un po’ a rilento, abbiamo perso punti fondamentali ma abbiamo voltato pagina e si nota. Cosa è cambiato in me? Oggi ho calciato, ho tentato. Forse è stato un errore del portiere, tuttavia il calcio e la vita delle punte è così”.