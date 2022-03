Inter, l'involuzione di Nicolò Barella: il centrocampista è irriconoscibile

02-03-2022 15:20

Tra gli imputati della crisi, ovvero di questo periodo no dell’Inter c’è anche Nicolò Barella. Se il primo “colpevole” è l’attacco e Lautaro ora molti mettono in dubbio anche quello che è sempre stato definito dai tifosi “capitan futuro”, ovvero Barella.

Inter, non solo Lautaro è crisi anche di Barella

Lautaro è ormai al centro delle discussioni, visto la mancanza di gol da diverso tempo. Oltre l’attaccante, specialmente dopo lo 0 a 0 in Coppa Italia contro il Milan, è diventato osservato speciale anche Nicolò Barella. Il centrocampista, come del resto tutta la formazione è solo una sbiadita fotocopia di quello visto in questi ultimi mesi. Manca la condizione fisica, come del resto quella di tutto il reparto. Non solo, per molti sta anche attraversando un momento di scoraggiamento tale da essere più in grado di aiutare e sostenere i compagni anche a livello psicologico, cosa che un futuro possibile capitano dovrebbe saper fare.

Inter, il calo fisico di Barella

C’è stato un vero e proprio calo fisico del giocatore della Nazionale di Mancini. L’azzurro tocca sempre meno palloni, vince pochi contrasti e non è più l’uomo determinante per creare situazioni pericolose o fornire passaggi importanti. Mancano gli assist e le ultime prestazioni l’hanno dimostrato: il Barella del 2021 sembra lontano.

Inter, c’è un problema a centrocampo

La condizione fisica manca a un po’ tutta la squadra ma non solo. Vidal non è mai stato al top e la forma fisica stenta ad arrivare, nessuno sembra in grado di prendere il posto in maniera adeguata di Brozovic e dello stesso Barella. Con i problemi di Sensi a inizio stagione e la sua cessione e con l’addio ormai certo di Vecino l’Inter di Inzaghi dovrà cercare una soluzione per rinforzare un settore spompato e che sta contribuendo a questo momento no.

