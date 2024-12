Inter, lo scudetto 2005/06 arriva nella sala trofei: e sul web i tifosi della Juve riaprono la polemica su Calciopoli

Dopo un'attesa lunga 18 anni, l'Inter può finalmente sfoggiare lo scudetto 2005/2006 nella propria sala trofei, notizia che ha fatto riscoppiare le polemiche su Calciopoli

Si arricchisce la sala trofei dell’Inter. Dopo 18 anni il club nerazzurro ha potuto finalmente colmare lo spazio fino a poco fa vuoto con lo scudetto della stagione 2005/2006, quello che – in seguito ai noti fatti di Calciopoli – fu revocato alla Juventus e assegnato al club meneghino. Un notizia che inevitabilmente ha scatenato nuovamente le polemiche sui social network, con i tifosi bianconeri che sono tornati all’attacco dell’Inter.

Lo scudetto 2005/2006 nella sala trofei dell’Inter

C’è una nuova coppa nella sala trofei dell’Inter, ma tranquilli, non vi siete persi nessun recente successo dei nerazzurri. Si tratta infatti dello scudetto 2005/2006, quello revocato alla Juventus in seguito allo scoppio di Calciopoli e assegnato tra mille polemiche al club milanese e che dopo tanti anni è comparso nella sala trofei della sede dell’Inter di viale della Liberazione. In realtà non si tratta dello scudetto vero e proprio, bensì di una copia fornita dalla Lega, visto che l’originale, così come per quello dello scudetto 2004/2005, si trova nella sala trofei del club bianconero.

Come mai sono stati necessari 18 anni

Questa lunga attesa di 18 anni da parte dell’Inter per poter esporre lo Scudetto 2005/2006 è dovuta al fatto che per fare richiesta ufficiale alla Lega Serie A, il club nerazzurro abbia aspettato che il Consiglio di Stato scrivesse la parola fine sui ricorsi presentati dalla Juventus che andavano avanti sin dal 2011.

E sul web si riapre la polemica su Calciopoli

Questa notizia ha inevitabilmente riacceso sui social le polemiche su Calciopoli e sull’assegnazione dello scudetto 2005/2006 all’Inter, con it tifosi della Juventus che nel corso degli anni non sembrano aver cambiato minimamente idea, considerando quel trofeo ancora loro, ingiusta la decisione di attribuirlo ai nerazzurri che non lo vinsero sul campo e Calciopoli un’invenzione di Massimo Moratti: “La coppa dei ladri con la foto del presidente che ha inventato Calciopoli per vincere e lo scudetto che ha permesso di mettere quella stella di latta sul petto” scrive Pierpaolo; “Un club di rispetto e con aura non accetterebbe mai un trofeo non vinto sul campo” è invece il pensiero di Duca Sabaudo.

C’è chi, come Luca, facendo riferimento al celebre scudetto di cartone ironizza scrivendo: “Occhio che la carta si deteriora”. Simpatico anche il commento di IamRui, per il quale il fatto che lo scudetto sia nella sala trofei dell’Inter non significa nulla: “Anche io ho la statuetta di Monica Bellucci in salotto ma non per questo vuol dire che sia mia”.