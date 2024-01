Inter, Lukaku al veleno contro Simone Inzaghi al Best Fifa: gli preferisce Guardiola e Spalletti

Premiazione del premio Best Fifa 2023: assegnato il premio di miglior allenatore a Pep Guardiola dopo il “Treble” con il Manchester City ma a creare scalpore sono le “scelte di voto” di Lukaku

15-01-2024 21:39

Per lui gli sport americani non hanno segreti: basket, football, baseball e la capacità innata di trovare la notizia dove altri non vedono granché

Tempo di premi e tempo di polemiche. L’occasione questa volta è il Best Fifa, i premi che vengono assegnati dalla federazione mondiale ai migliori dell’ultimo anno. La cerimonia di Parigi premia atleti e allenatori che si sono distinti nell’ultimo anno ma ai tifosi non è sfuggito un particolare che riguarda l’Inter, Lukaku e Simone Inzaghi.

Lukaku snobba Simone Inzaghi

Il premio di miglior allenatore è andato a Pep Guardiola, come da pronostico, che nell’ultima stagione ha conquistato il “Treble” sulla panchina del Manchester City e che si conferma tra i migliori allenatori al mondo. Ma andando a spulciare tra i voti emessi da parte dei capitani delle nazionali di tutto il Mondo l’occhio cade inevitabilmente sul Belgio con capitan Romelu Lukaku a scegliere Pep Guardiola, Xavi e Luciano Spalletti; nella rosa non figura dunque il suo ex allenatore Simone Inzaghi.

Inter: tifosi contro Lukaku

La scelta di Romelu Lukaku ovviamente balza all’occhio, sembra incredibile che l’attaccante belga, ora alla Roma, decida di tenere fuori dalla lista dei voti l’allenatore con cui nella scorsa stagione ha conquistato la finale di Champions League, ma è evidente che in casa nerazzurra e nei rapporti con Big Rom alla fine dello scorso campionato sia successo qualcosa di importante e di negativo.

Sui social i tifosi però non perdonano l’attaccante, che ai loro occhi, si rende colpevole di un nuovo attacco ai colori nerazzurri: “Scarso come pochi. Ci deve due coppe. Quando scoppia, tutti in piazza. Altro che seconda stella”. E ancora: “Ci deve una Champions e una Champions League”.

Guardiola omaggia Inzaghi e Spalletti

Il premio di miglior allenatore, come detto, è andato a Pep Guardiola che però nel suo discorso di ringraziamento non ha dimenticato i suoi avversari: “Spalletti ha vinto lo scudetto, Inzaghi so quanto è stato difficile vincere contro di te in finale. Il Barcellona è sempre il club del mio cuore ma col il City abbiamo costruito passo dopo passo ed è stato un sogno diventato realtà. E’ stato davvero speciale”.

Skriniar e Donnarumma scelgono Spalletti e Inzaghi

Se da parte di Lukaku arriva il grande tradimento non è il caso di Milan Skriniar. L’ex difensore dell’Inter, ora al Psg, non dimentica il suo ex allenatore e inserisce Inzaghi nella rosa dei migliori in compagnia di Guardiola e di Luciano Spalletti. Scelta analoga anche quella di Gianluigi Donnarumma che sceglie gli stessi allenatori (con Spalletti al primo posto).