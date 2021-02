Inter, Marco Branca si esprime su possibile addio di Suning

Il direttore sportivo dell’Inter ai tempi del Triplete, Marco Branca, ha parlato a “Lady Radio” sia del mercato appena trascorso sia della situazione societaria dell’Inter. Inizia con una considerazione sul periodo di trattative appena trascorso, senza dubbio uno dei più strani degli ultimi anni:

“Definirei questo mercato non brutto ma condizionato. Condizionato da una situazione che è sotto gli occhi di tutti: non credo ci fossero alternative. Tutti hanno cercato di fare il meglio con le possibilità che ci sono”.

Branca poi si dice sorpreso della situazione attuale che sta coinvolgendo la proprietà nerazzurra, il gruppo Suning:

“Non me l’aspettavo, ma in Cina le decisioni vengono prese più in fretta rispetto ad altri paesi. Sono sorpreso perché sembrava la famiglia giusta per portare al successo il mio ex club. Però sono le regole del business. I proprietari che hanno vera passione sono sempre meno. L’Inter è competitiva per la vittoria del titolo, poi vincere a qualsiasi livello è sempre complicato. Ci sono mille variabili da affrontare quotidianamente. Oltre alle prime cinque-sei in Serie A inoltre ci sono squadre che danno noia anche tra le piccole, come Sassuolo o Spezia”.

OMNISPORT | 03-02-2021 12:50