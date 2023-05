Inter, Marotta fa il punto sul futuro di Onana e Inzaghi: il web in fermento

Il dirigente nerazzurro ha annunciato che il portiere camerunese non sarà messo sul mercato e parlato della possibilità che il tecnico resti in carica anche nella prossima stagione

11-05-2023

Oltre che per la vittoria nel derby di andata di Champions League contro il Milan, i tifosi dell’Inter hanno altro per cui esultare sui social network: l’ad nerazzurro Beppe Marotta ha infatti negato che André Onana sarà messo sul mercato a fine stagione. Inoltre il dirigente interista si è anche sbilanciato sulla conferma di Simone Inzaghi come allenatore per la prossima stagione.

Inter, Marotta si tiene stretto Onana

André Onana è di certo una delle note più liete della stagione dell’Inter: arrivato a parametro zero, il portiere camerunese ha impiegato poco per guadagnarsi il ruolo di titolare a scapito di Samir Handanovic, entrando nel cuore dei tifosi interisti. A causa dei problemi finanziari del club nelle scorse settimane si era fatta largo l’ipotesi che l’Inter potesse cedere Onana per fare cassa e realizzare una ricca plusvalenza. Beppe Marotta, però, ha oggi negato questa possibilità: Onana resterà all’Inter.

Inter, Marotta conferma Onana e Inzaghi

Marotta ne ha parlato a Il Foglio Sportivo a San Siro, evento organizzato dal quotidiano milanese allo stadio Meazza. “Se arrivassero quaranta milioni per Onana? Oggi è difficile fare una pianificazione futura – ha risposto Marotta -. Già da qualche decennio, la volontà del giocatore è determinante. Detto questo, non abbiamo avuto nessuna offerta, in più il ragazzo e contento di stare qua. Non abbiamo intenzione di metterlo sul mercato”.

E ai giornalisti presenti Marotta ha anche parlato della possibile conferma di Simone Inzaghi come allenatore dell’Inter per la prossima stagione. “Se allenerà l’Inter anche l’anno prossimo? Penso di sì, le valutazioni su un allenatore non si fanno sugli episodi, ma bisogna guardare in grande ed è stato bravo da questo punto di vista – le parole di Marotta -. Il neo è, per l’Inter ma anche per altre grandi squadre, quello di aver fatto un campionato da spettatori e questo depone sfavorevolmente. Ma per il resto la stagione è positiva”.

I tifosi dell’Inter esultano per le parole di Marotta

Le dichiarazioni di Marotta su Onana hanno scatenato le reazioni sul web dei tifosi dell’Inter, felici di sentire che il camerunese non partirà. “Ottima notizia, speriamo sia vera… Onana non si tocca”, il commento su Twitter di Matty. “Grande Onana, se l’avessimo avuto l’anno scorso avremmo vinto lo scudetto a mani basse l’anno scorso. Troppo importante avere un portiere forte e carismatico…”, aggiunge Danilo.

“Il Comandante Onana non si tocca, bravo Marotta”, esulta Loris. “Bene così: dirò una cosa forse impopolare ed esagerata, ma in questo momento della stagione Onana è allo stesso livello di Maignan”.