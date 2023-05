Champions, 2-0 al Milan: tifosi Inter in delirio. Esultano pure gli "alleati"

L'Inter fa suo il derby di Champions contro il Milan e si avvicina alla finale di Istanbul. Due a zero targato Dzeko-Mkhitaryan. E a esultare non sono solo i tifosi nerazzurri.

10-05-2023 23:01

La finale di Champions è a un passo, anche se sono pochi i tifosi dell’Inter ad ammetterlo, forse per scaramanzia. La vittoria sul Milan nel derby d’andata avvicina la squadra di Inzaghi alla sfida di Istanbul contro la vincente di Real Madrid-Manchester City, ma è una festa “contenuta” quella che esplode sui social. “Sappiate che l’Inter è pazza”, avvisano in molti temendo possibili ribaltoni al ritorno. Il risultato dell’andata, però, è stato chiaro e incontrovertibile. Vittoria dell‘Inter mai in discussione (2-0 il finale).

Milan-Inter, primo tempo stellare dei nerazzurri

Pronti via e l’Inter segna i due gol che incanalano la partita. Dzeko e Mkhitaryan puniscono la difesa rossonera, facendo impazzire i tifosi nerazzurri. “Milan non pervenuto”, gongola Sante. “Grande Inter nonostante i telecronisti di parte del Milan“, esulta Maria Teresa. “I milanisti sanno solo ragliare contro l’arbitro”, scrivono in tanti. “E pensare che ci hanno tolto un rigore netto”, puntualizza un tifoso su Facebook pensando al penalty tolto dopo consulto Var per fallo su Lautaro. “Il Milan gioca con molta cattiveria. Dovevano essere non due, ma quattro i gol questo primo tempo”, è il rammarico di Vincenzo.

L’Inter vince e ora vede la finale di Champions

Nella ripresa il Milan prova a reagire, lasciando spazi per il contropiede dell’Inter. “Dovevamo fare il terzo”, scrive Lucio. “Stasera un Dzeko sontuoso”, è l’analisi di Marcello. “Ma vi rendete conto che gol si è mangiato Gagliardini?”, domanda incredulo Fabrizio. “Quando non si fanno i passaggetti all’indietro ma si gioca veloce e in profondità i risultati arrivano viene da chiedersi perché il mister non li fa giocare così anche in campionato“, è invece l’interrogativo di Remo.

La strana alleanza tra i tifosi dell’Inter e del Napoli

A esultare coi sostenitori dell‘Inter ci sono anche i tifosi che non t’aspetti: quelli del Napoli, ancora col dente avvelenato per la beffarda eliminazione ai quarti contro la squadra di Pioli. “Quindi con arbitro serio e giocando con la squadra al completo il Milan diventa una squadra assolutamente battibile”, sentenzia Ciro. “Ma vogliamo renderci conto che il Napoli è stato eliminato da una squadra di ciucci?”, il rimpianto di Mino. “Come abbiamo fatto a uscire con sti cadaveri”, chiede Domenico. Mentre Giuseppe festeggia con gli interisti: “Per una sera contento della vittoria dei nerazzurri. Ben gli sta a quei presuntuosi”.